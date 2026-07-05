La FIFA designó a un árbitro francés para el Argentina-Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoció quién será el árbitro para el partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en el encuentro que otorgará un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El equipo arbitral será íntegramente europeo. Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes, mientras que los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin se desempeñarán como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

Primera experiencia mundialista

El francés transita su primera participación en una Copa del Mundo y ya dirigió dos encuentros en esta edición: la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En ambos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no protagonizó decisiones que generaran controversias.

Su designación para el cruce entre Argentina y Egipto refleja la confianza que la FIFA depositó en el árbitro de 37 años para uno de los encuentros más relevantes de los octavos de final.

Amplia trayectoria internacional

Más allá de su estreno mundialista, Letexier llega con una destacada experiencia en el fútbol europeo. Fue el árbitro de la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó 2-1 a Inglaterra, y también dirigió la última final de la Europa League, donde Aston Villa, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de sus figuras, se consagró campeón frente al Friburgo.

Además, adquirió notoriedad internacional tras arbitrar el polémico encuentro entre Real Madrid y Benfica en Portugal, que derivó en un debate sobre una posible modificación reglamentaria luego de un cruce entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni.

Con estos antecedentes, el francés tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados de los octavos de final, en el que la Selección Argentina buscará avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.