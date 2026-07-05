Patronato recibe a San Martín con la necesidad de volver al triunfo

REDACCIÓN ELONCE
Patronato iniciará este domingo la segunda rueda de la Primera Nacional con el objetivo de cortar una racha de cinco partidos sin victorias. Desde las 15.30 recibirá a San Martín de Tucumán en el Grella, con la mira puesta en alejarse del descenso y volver a ilusionarse con el Reducido.
Patronato comenzará este domingo la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional, considerada la etapa más exigente y decisiva del campeonato. Desde las 15.30, el conjunto dirigido por Marcelo Candia recibirá a San Martín de Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella con la obligación de volver a sumar de a tres.
El Rojinegro arrastra una racha de cinco encuentros sin triunfos, situación que lo llevó a mirar de cerca la zona de descenso y le impidió consolidarse entre los equipos que pelean por ingresar al Reducido. Sin embargo, la distancia con ese objetivo continúa siendo corta.
Durante el receso, el cuerpo técnico optó por mantener la base del plantel y reforzar algunos puestos. Llegaron Diego Armando Díaz y Salega, mientras que dejaron la institución Araujo y Enrique. Además, las dos semanas sin competencia permitieron recuperar futbolistas que estaban entre algodones.
Regresos y dudas para el once
Entre las novedades, Facundo Meritello volverá a estar disponible luego de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Su presencia dependerá de la evolución física de Nahuel Genez, quien terminó el último partido ante Midland con molestias, aunque respondió favorablemente y podría ser titular.
En ofensiva también aparece la posibilidad del regreso de Brandon Cortés, recuperado de un desgarro. El volante disputaría un lugar con Juan Barinaga, mientras que el flamante refuerzo Diego Armando Díaz esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.
El probable equipo de Patronato estaría integrado por Alan Sosa; Maxi Rueda, Monito Díaz, Meritello o Moreyra y Genez o Moreyra; Alejo Miró, Federico Bravo, Barinaga o Cortés y Valentín Pereyra; Rivero o Soldano y Reynaga o Diego Armando Díaz.