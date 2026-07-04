Francia eliminó a Paraguay y enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial

La selección de Francia aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Paraguay en un intenso duelo disputado en Filadelfia. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el encuentro de principio a fin, aunque encontró una férrea resistencia en el equipo de Gustavo Alfaro, que mantuvo el empate durante casi 70 minutos.

La jugada decisiva llegó tras una brillante acción de Désiré Doué dentro del área, que terminó en un penalti sancionado después de la revisión del VAR. Kylian Mbappé no falló desde los once metros y marcó el único tanto del partido, suficiente para sellar el boleto francés a la siguiente ronda.

Con este gol, Mbappé alcanzó los siete tantos en el Mundial 2026 e igualó el registro de Lionel Messi en la presente edición. Además, el delantero del Real Madrid llegó a 19 goles en Copas del Mundo con apenas 27 años, consolidándose como uno de los máximos referentes de la historia del torneo.

El desempeño de Paraguay

El país guaraní construyó su identidad sobre el orden y la intensidad bajo la dirección de Gustavo Alfaro. El equipo del técnico argentino se caracteriza por su solidez defensiva, la presión constante y una estructura táctica que dificulta el juego de cualquier rival. Esa propuesta le permitió convertirse en una de las selecciones más incómodas del Mundial 2026.

Las estadísticas respaldan ese rendimiento. Paraguay lideró el torneo en recuperaciones forzadas, con 209 pérdidas provocadas a sus adversarios, una cifra que supera ampliamente a Francia, que ocupa el puesto 15 en ese apartado con 174. Además, la Albirroja también encabezó el ranking de presiones defensivas, acumulando 1.421 acciones.

Gran parte de ese éxito se explica por el trabajo de su mediocampo, integrado por Matías Galarza, Andrés Cubas y Damián Bobadilla. Los tres formaron un bloque compacto que protege la zona central, redujo los espacios y presionó con intensidad para cortar los circuitos de juego del rival.

Entre ellos destacan Galarza y Cubas, quienes figuran entre los futbolistas con mayor número de presiones directas —aquellas realizadas sobre el jugador que conduce el balón— en toda la Copa del Mundo. El primero suma 48 acciones y el segundo 47, de acuerdo con los datos de la FIFA. A ellos se une el lateral derecho Juan José Cáceres, también ubicado entre los mejores del torneo en ese rubro.

NO HUBO UTOPÍA: PARAGUAY ELIMINADO POR EL GOL DE MBAPPÉ | Paraguay 0-1 Francia | RESUMEN | M89

Francia - Marruecos

El partido se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio a las 17:00 (hora argentina). El comité organizador de la FIFA ratificó que el escenario designado para este compromiso de alto calibre será el Boston Stadium (Gillette Stadium), ubicado en Foxborough, Massachusetts.

Cómo llega Marruecos

Después de sorprender al mundo en Qatar 2022, el combinado africano llegó al Mundial 2026 con la etiqueta de aspirante y está respondiendo con actuaciones que respaldan esa condición. Más allá de su calidad futbolística, el equipo marroquí ha incorporado un rasgo que distingue a los grandes candidatos: la capacidad de competir con inteligencia y oficio en los partidos decisivos.

Esa combinación de talento, disciplina y experiencia le ha permitido consolidarse como uno de los equipos más sólidos del torneo, con argumentos para soñar con el título.

Uno de los grandes protagonistas frente a Canadá fue Azzedine Ounahi. Tras una fase de grupos discreta, el mediocampista elevó su nivel en la ronda eliminatoria y firmó una actuación sobresaliente con un doblete que clasificó a Marruecos entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

Además de su aporte goleador, Ounahi destacó por su despliegue físico y su inteligencia táctica, siendo uno de los futbolistas que más distancia recorrió a alta intensidad durante el encuentro. Su rendimiento confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.