Un conductor fue hospitalizado tras múltiple choque en la Autovía Gervasio Artigas

La múltiple colisión en la Autovía José Gervasio Artigas involucró a un camión que realizaba tareas de demarcación y dos automóviles. Un hombre sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Benjamín.
Múltiple colisión en la Autovía José Gervasio Artigas dejó como saldo un conductor hospitalizado durante la tarde de este sábado, luego de un siniestro vial registrado en jurisdicción de San José. El accidente ocurrió minutos después de las 17.20, a la altura del kilómetro 154, donde tres vehículos se vieron involucrados en un fuerte impacto mientras circulaban en sentido norte-sur.
Como consecuencia del choque, el conductor de un automóvil Mercedes Benz C200 sufrió lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín para recibir atención médica.
Durante las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito en ese sector de la autovía permaneció asistido por los servicios de emergencia y efectivos que trabajaron para garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.
Tres vehículos involucrados
De acuerdo con la información oficial, uno de los vehículos involucrados fue un camión Ford Cargo perteneciente a una empresa vial, que se encontraba afectado a tareas de demarcación sobre la calzada. El rodado era conducido por un hombre de 30 años.
También participó del siniestro un Volkswagen Taos, manejado por un hombre de 55 años, y un Mercedes Benz C200, al mando de otro conductor de 30 años, quien resultó ser el único ocupante lesionado como consecuencia del fuerte impacto.
Hasta el momento no trascendieron oficialmente las circunstancias que desencadenaron la colisión, por lo que las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del accidente.
Trabajaron los servicios de emergencia
Tras el aviso del siniestro, personal policial y equipos de emergencias acudieron rápidamente al kilómetro 154 de la Autovía José Gervasio Artigas para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.