Un automovilista chocó un montículo de tierra tras seguir el GPS en un tramo no habilitado de Ruta 18

Un automovilista chocó contra un montículo de tierra tras seguir las indicaciones de un GPS en un tramo de la Autovía de la Ruta Nacional 18 que no se encontraba habilitado para la circulación vehicular.

El hecho se registró durante la mañana de este sábado en el desvío de la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 198, donde intervino personal de la Jefatura Departamental San Salvador.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el conductor manifestó que viajaba desde la ciudad de Vera, en la provincia de Santa Fe, con destino a Concordia.

Según su relato, el sistema de navegación le indicó continuar por un sector de la autovía que aún no estaba habilitado para el tránsito vehicular. Al ingresar a ese tramo, se encontró con un montículo de tierra y, pese a realizar una maniobra brusca para intentar esquivarlo, no pudo evitar la colisión.

Como consecuencia del impacto, el Ford Focus registró daños materiales. No obstante, tanto el conductor como los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos, por lo que no fue necesario el traslado de ninguna persona a un centro de salud.

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