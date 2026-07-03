Un jugador de Unión de Santa Fe volcó con su auto en una ruta entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
Maizon Rodríguez sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba hacia Uruguay para pasar el fin de semana con su familia. El defensor fue atendido en el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain.
El defensor de Unión de Santa Fe, Maizon Rodríguez, protagonizó este viernes por la tarde un accidente automovilístico en Entre Ríos cuando viajaba rumbo a Uruguay para pasar el fin de semana con su familia. El futbolista volcó con su vehículo a la altura de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.
Según informó el club santafesino, el siniestro ocurrió a pocos kilómetros de Gualeguaychú, sobre el trayecto que conduce hacia uno de los pasos fronterizos con Uruguay, país de origen del zaguero de 23 años.
Tras el accidente, Rodríguez fue trasladado de manera preventiva al Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, donde fue sometido a distintos controles médicos.
Solo hubo daños materiales
Luego de permanecer algunas horas en observación, el futbolista recibió el alta médica, ya que no presentaba lesiones de gravedad.
⚕️El jugador Maizon Rodríguez sufrió un accidente automovilístico a la altura de Urdinarrain mientras regresaba a Uruguay para compartir el fin de semana con su familia. Luego de ser asistido de manera preventiva en el Hospital Manuel Belgrano de esa ciudad, recibió el alta… pic.twitter.com/8A0hdQCxOg— Club Atlético Unión (@clubaunion) July 3, 2026
De acuerdo con la información difundida por Unión, el accidente dejó únicamente daños materiales en el vehículo y el jugador se encuentra en buen estado de salud.
El club siguió de cerca la evolución del defensor y transmitió tranquilidad respecto de su estado físico tras el vuelco.