Los once de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde

El entrenador de la Selección Argentina mantenía tres dudas para el equipo del primer cruce mano a mano del Mundial 2026. Lionel Scaloni definió el equipo que saldrá al campo de juego del Miami Stadium.
La defensa del título del mundo continúa para la Selección Argentina con el cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, por lo que el entrenador Lionel Scaloni definió el equipo que saldrá al campo de juego del Miami Stadium.
El encuentro se juega este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium. El ganador enfrentará al vencedor de Australia vs. Egipto.
Si bien se esperaba que el DT mantenga la base, tanto de esquema como de nombres, de los dos primeros partidos de la fase de grupos, donde solo modificó a un jugador de un encuentro al otro; también había trascendido que mantenía al menos tres grandes dudas.
Con Dibu Martínez y Lisandro Martínez como fijas, y la vuelta de Nahuel Molina, los dos lugares faltantes en la defensa eran parte de las decisiones que el entrenador debía definir en las últimas horas. Una tiene que ver con el lateral izquierdo: si mantenía a Facundo Medina, de gran nivel, o si le devolvía el puesto al recuperado Nicolás Tagliafico.
En tanto, la situación de Cuti Romero había encendido las alarmas en la concentración argentina. Como viene entrenando a la par de sus compañeros, finalmente regresa al equipo en lugar de Nicolás Otamendi.
En el medio estaba todo claro, y siguen Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi vuelve a ser titular. La última duda a resolver estaba entre Lautaro Martínez, que justamente viene de marcar su primer gol mundialista y es ratificado; o Julián Álvarez, ya recuperado pero esperando desde el banco.
La formación de la Selección Argentina
Lionel Scaloni terminó la charla técnica con los jugados con vistas al partido contra Cabo Verde, por los 16 avos de final del Mundial. Y les dio el equipo. Al final, Facundo Medina será el dueño del lateral izquierdo de la defensa y Nicolás Tagliafico esperará en el banco.
¿Los once?
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.