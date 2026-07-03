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Con gol de Messi, Argentina le gana 1-0 a Cabo Verde y se mete en octavos del Mundial

Tras cerrar una fase de grupos ideal, la Selección Argentina busca meterse en octavos de final del Mundial 2026. Seguí las incidencias del partido.

3 de Julio de 2026
Argentina enfrenta a Cabo Verde buscando los octavos de final.
Argentina enfrenta a Cabo Verde buscando los octavos de final. Foto: Elonce.

Tras cerrar una fase de grupos ideal, la Selección Argentina busca meterse en octavos de final del Mundial 2026. Seguí las incidencias del partido.

La Selección Argentina busca meterse entre los mejores equipos del Mundial en Miami, donde enfrenta a la sorpresiva Cabo Verde, que dejó afuera a Uruguay.

 

Argentina viene de realizar un Mundial perfecto con tres victorias en sus tres presentaciones en la fase de grupos, donde solo recibió un gol en contra.

 

Su rival, en cambio, logró tres empates, donde se destacan el 0-0 frente a España y el 2-2 ante Uruguay.

 

Seguí las incidencias del partido

 

28 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Tras un gran pase de Lisandro Martínez, Lionel Messi enfrentó a Vozinha y estableció el 1-0.

 

 

17 minutos: avisó Argentina con un tiro libre

Lionel Messi le pegó por encima de la barrera, pero su remate fue controlado por el arquero Vozinha.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

14 minutos: primera llegada al arco

Lionel Messi se combinó en el área con Thiago Almada y sacudió un remate cruzado que se perdió a algunos metros del arco de Vozinha.

 

 

 

8 minutos: Cabo Verde se mantiene replegado y le tapa los caminos al campeón

Fiel a su estilo de juego, el elenco africano evita tomar riesgos y le entrega la pelota a Argentina, que llega con facilidad al último tercio de la cancha, pero no es fino en la culminación de las jugadas.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

 

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Temas:

Selección Argentina Cabo Verde Mundial
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