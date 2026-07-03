Con gol de Messi, Argentina le gana 1-0 a Cabo Verde y se mete en octavos del Mundial

Tras cerrar una fase de grupos ideal, la Selección Argentina busca meterse en octavos de final del Mundial 2026. Seguí las incidencias del partido.
La Selección Argentina busca meterse entre los mejores equipos del Mundial en Miami, donde enfrenta a la sorpresiva Cabo Verde, que dejó afuera a Uruguay.
Argentina viene de realizar un Mundial perfecto con tres victorias en sus tres presentaciones en la fase de grupos, donde solo recibió un gol en contra.
Su rival, en cambio, logró tres empates, donde se destacan el 0-0 frente a España y el 2-2 ante Uruguay.
Seguí las incidencias del partido
28 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!
Tras un gran pase de Lisandro Martínez, Lionel Messi enfrentó a Vozinha y estableció el 1-0.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador
📺 Argentina 1-0 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/VHv4Rv8PZ1— telefe (@telefe) July 3, 2026
17 minutos: avisó Argentina con un tiro libre
Lionel Messi le pegó por encima de la barrera, pero su remate fue controlado por el arquero Vozinha.
14 minutos: primera llegada al arco
Lionel Messi se combinó en el área con Thiago Almada y sacudió un remate cruzado que se perdió a algunos metros del arco de Vozinha.
¡EL CAPITÁN ESTUVO CERCA DEL PRIMERO! A los 14', Messi tuvo la chance de poner el 1-0 ante Cabo Verde. pic.twitter.com/VOpbvbOhCx— TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026
8 minutos: Cabo Verde se mantiene replegado y le tapa los caminos al campeón
Fiel a su estilo de juego, el elenco africano evita tomar riesgos y le entrega la pelota a Argentina, que llega con facilidad al último tercio de la cancha, pero no es fino en la culminación de las jugadas.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.