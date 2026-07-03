Actualizaron la imagen de Guadalupe Lucero y mantienen una recompensa de $40 millones

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad provincial, presentó una actualización de la imagen de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida desde junio de 2021, con el objetivo de mostrar cómo sería su aspecto actual, a cinco años de su desaparición. Además, recordó que continúa vigente una recompensa de $40 millones para quienes aporten información relevante que permita encontrarla.

La nueva reconstrucción de la fisonomía de Guadalupe forma parte de una nueva etapa de la búsqueda y busca facilitar su identificación en caso de que alguna persona pueda reconocerla.

Así se vería la niña hoy.

Junto con la imagen actualizada, las autoridades incorporaron en los nuevos afiches el monto unificado de la recompensa, que asciende a $40 millones. El total está conformado por $20 millones dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones aportados por el Gobierno de San Luis.

Amplio operativo de distribución

La distribución de los nuevos afiches forma parte de un operativo en el que participan efectivos de la Policía de San Luis, quienes colocarán el material en dependencias policiales, puestos limítrofes de la provincia y destacamentos de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.

También colaboran en la difusión el personal del Servicio Penitenciario Provincial, aspirantes a Agentes de Policía y a Subayudantes Penitenciarios del Instituto Superior de Seguridad Pública "Coronel Juan Pascual Pringles", además de integrantes del área de Prevención Ciudadana.

Los nuevos flyers serán colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas para ampliar el alcance de la búsqueda.

Cómo aportar información

Las autoridades reiteraron que cualquier dato puede resultar clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero de Guadalupe Lucero.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, llamar al 911, acudir a la Justicia o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

La actualización de la imagen busca renovar la difusión del caso y reforzar la búsqueda de la niña, desaparecida desde junio de 2021, con la esperanza de que nuevos testimonios o datos permitan esclarecer su paradero.