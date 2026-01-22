Actualizaron el rostro de Lian Flores con inteligencia artificial y aumentaron la millonaria recompensa

A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire en Córdoba, la Policía Judicial difundió una imagen reconstruida con inteligencia artificial para ayudar a localizar al niño de 3 años. Se aumentó la recompensa a 30 millones de pesos por información precisa.
A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire en las afueras de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, la Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, publicó una imagen actualizada con inteligencia artificial del rostro del niño, que hoy tiene 3 años. La reconstrucción digital se realizó a partir de fotografías previas y una progresión de edad asistida por IA, con el objetivo de facilitar su localización.
La medida se tomó luego de una reunión realizada el 16 de diciembre en la ciudad de Córdoba, donde se decidió también aumentar la recompensa destinada a quienes aporten información confiable sobre el paradero del menor, publicó Infobae.
Durante la reunión, los padres de Lian y su abogado, Carlos Nayi, se reunieron con el fiscal general Juan Manuel Delgado en Tribunales 1. En ese encuentro, los funcionarios resolvieron que la recompensa vigente asciende a 30 millones de pesos para quien aporte datos precisos que conduzcan a su localización. Cualquier información puede reportarse al teléfono de emergencias 911 de la Policía de Córdoba o al número 03537-450000 interno 52801, de la Unidad Judicial Bell Ville.
Desaparición y operativo inicial
Lian Gael desapareció el 22 de febrero de 2025. Según el relato de sus padres recogido por El Doce, el mediodía de ese día, mientras ellos descansaban, el niño salió de su vivienda y no regresó. El predio donde ocurrió la desaparición alberga cuatro cortaderos de ladrillos y varias familias, lo que complicó la búsqueda inicial.
Hasta la fecha, la investigación no ha reportado avances concretos que permitan determinar su paradero.