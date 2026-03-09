Reforma previsional en Entre Ríos: proponen cambios en edad jubilatoria y movilidad

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional en Entre Ríos comenzó a tomar forma con la presentación de un borrador elaborado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que propone modificar algunos aspectos centrales del sistema jubilatorio para garantizar su sostenibilidad en el futuro. El presidente del organismo, Gastón Bagnat, explicó que la normativa vigente tiene más de tres décadas y que el sistema arrastra problemas estructurales derivados del paso del tiempo y de distintas decisiones tomadas en esos años.
Durante una entrevista, el funcionario señaló que la ley actual muestra signos de desgaste después de 30 años de funcionamiento. “Después de 30 años la ley tuvo su desgaste natural”, sostuvo, al describir las dificultades que enfrenta el régimen previsional provincial. Según indicó, el aumento en la cantidad de jubilados y la modificación en la relación entre trabajadores activos y pasivos generaron tensiones en el sistema.
Bagnat detalló que hoy el sistema previsional entrerriano está compuesto por alrededor de 120.000 trabajadores activos que aportan a la Caja y más de 66.500 jubilados que perciben sus haberes. En ese contexto, remarcó que el objetivo de la reforma es preservar los derechos actuales y asegurar que el sistema pueda seguir funcionando en los próximos años.
Movilidad jubilatoria y cambios en el sistema
Uno de los aspectos centrales del borrador de reforma previsional en Entre Ríos es la modificación del mecanismo de movilidad jubilatoria. Según explicó el titular de la Caja, se propone avanzar hacia un esquema basado en índices que permitan actualizar los haberes de manera más ordenada.
“Vamos a ir a lo que tienen todos los sistemas jubilatorios, que es una movilidad por índice”, afirmó Bagnat, aunque aclaró que el esquema podría contemplar diferentes indicadores según el sector. En ese sentido, explicó que el magisterio o el escalafón general podrían tener índices distintos de actualización.
El funcionario remarcó que el objetivo es garantizar que los haberes jubilatorios acompañen la evolución de los salarios de los trabajadores activos. “En definitiva, es garantizarle una movilidad, garantizar que su poder adquisitivo acompañe con un piso del 82%”, expresó.
En ese punto también llevó tranquilidad a quienes ya perciben su jubilación. Bagnat aclaró que la reforma no implicará cambios retroactivos para quienes actualmente están retirados. “Se tienen que quedar tranquilos de que la foto de hoy no se altera”, afirmó durante la entrevista.
Edad jubilatoria y años de aportes
Otro eje de discusión dentro de la reforma previsional en Entre Ríos tiene que ver con la edad jubilatoria y la cantidad de años de aportes requeridos para acceder al beneficio. El titular de la Caja explicó que actualmente la edad de retiro en la provincia es inferior a la del sistema nacional.
En ese marco, la propuesta que se analiza es avanzar gradualmente hacia un esquema que acerque los parámetros provinciales a los nacionales. “La idea es llevarlo a 65 los varones y a 60 las mujeres gradualmente”, indicó Bagnat.
El funcionario aclaró que cualquier modificación se aplicaría de manera progresiva y no afectaría a quienes están próximos a jubilarse. “Definir a partir de cuándo se empieza a aplicar esa gradualidad”, explicó al señalar que el proceso podría comenzar dentro de algunos años y extenderse durante una década.
Además, se analiza aumentar la cantidad de años de aportes requeridos. Actualmente el sistema exige 30 años, pero el borrador plantea la posibilidad de elevar ese número. “Necesitamos plantear un horizonte más realista de edades y de aportes, que sería 65 años los hombres y 35 años de aporte”, expresó.
Regímenes especiales y cálculo del haber
El proyecto de reforma previsional en Entre Ríos también contempla la situación de los regímenes especiales, como los que alcanzan a docentes, trabajadores de la salud o integrantes de las fuerzas de seguridad. Según explicó Bagnat, estos sistemas seguirían existiendo debido a las características particulares de esas actividades.
“Los regímenes especiales tienen una razón de ser que tiene que ver con la vida útil de una persona en una función determinada”, afirmó el funcionario. No obstante, el borrador plantea que quienes se jubilen anticipadamente podrían continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria.
El presidente de la Caja también ratificó que uno de los principios del sistema provincial se mantendrá sin modificaciones. “El cálculo es el 82 sobre el bruto”, afirmó, en referencia al porcentaje del salario que se toma como base para calcular el haber jubilatorio.
Sin embargo, el proyecto analiza modificar la forma en que se calcula la historia laboral del trabajador para determinar el haber inicial. Según explicó Bagnat, la idea es ampliar el período considerado para que refleje mejor los aportes realizados a lo largo de la carrera laboral.
Déficit del sistema y discusión legislativa
El debate sobre la reforma previsional en Entre Ríos también está vinculado al déficit que registra actualmente la Caja de Jubilaciones. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el sistema podría cerrar el año con un déficit superior a los 400.000 millones de pesos.
El funcionario explicó que el desequilibrio financiero del sistema es una preocupación central para el gobierno provincial, aunque aclaró que los sistemas previsionales solidarios suelen ser deficitarios. En ese sentido, remarcó que el desafío es encontrar un equilibrio que permita sostener los beneficios sin comprometer las finanzas públicas.
Bagnat también señaló que la provincia está trabajando junto a la Nación en auditorías destinadas a determinar el monto de la deuda acumulada por el financiamiento del sistema previsional. Ese proceso podría permitir recuperar recursos para la Caja en los próximos años.
Finalmente, el titular del organismo explicó que el borrador de la reforma contiene alrededor de 30 artículos y será presentado a los legisladores para iniciar el debate parlamentario. “Lo peor que podemos hacer en este momento después de 30 años es no hacer nada”, afirmó.