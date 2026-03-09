Copnaf: confirman que hay un “principio de acuerdo” por el reclamo de horas extras no pagadas

Trabajadores del Copnaf advirtieron diferencias en la liquidación de horas extras correspondientes al mes de enero y la situación generó un reclamo ante las autoridades del organismo. El planteo fue impulsado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que solicitó una audiencia para analizar lo ocurrido tras detectar inconsistencias en los recibos de sueldo.

Según se indicó, al revisar sus haberes los empleados observaron que se les había abonado una cantidad menor de horas extras respecto de las efectivamente trabajadas durante ese período. La situación motivó el inicio de gestiones para esclarecer el cálculo y establecer una solución.

El tema fue abordado en un encuentro realizado la semana pasada entre representantes sindicales y autoridades del organismo provincial.

Compromiso de revisión y pago

Durante esa reunión, desde el Copnaf se confirmó que se respetará lo acordado previamente entre el gobierno provincial y UPCN en relación con la liquidación de horas extras, al menos mientras se evalúan alternativas para regular el sistema de pagos.

En el encuentro participaron la presidenta del organismo, Clarisa Sack, y el director general de Relaciones Institucionales y Comunidades de la Secretaría General de la Gobernación, Leandro Jacobi. Allí se comprometieron a buscar una solución en el corto plazo para los trabajadores afectados.

Posteriormente, el sindicato informó que ya existe un principio de acuerdo para una parte del personal.

Cómo se pagarán las diferencias

De acuerdo con lo comunicado por UPCN, en el Copnaf se reconocerán las horas extras trabajadas por promotores de derechos que cumplen funciones en las residencias del organismo. En esos casos se liquidará la diferencia correspondiente si se detecta que hubo un recorte en los haberes.

El pago se realizará de manera escalonada según la cantidad de horas adeudadas. Aquellos trabajadores a quienes se les deban menos de 20 horas extras recibirán el monto en un solo pago, mientras que quienes superen esa cantidad percibirán la diferencia en dos cuotas a partir de los haberes de marzo.

Situación en otras áreas

El sindicato explicó que en otras áreas del Copnaf la revisión es más compleja, ya que el cálculo depende de cada sector del organismo y de las particularidades de la carga horaria de los trabajadores.

Frente a ese escenario, UPCN comenzó a distribuir un formulario para que los empleados que lo deseen puedan presentar su reclamo de manera voluntaria.

Desde el gremio señalaron que los casos detectados se irán informando para su corrección en futuras liquidaciones. Según indicaron, las diferencias que se verifiquen serán incorporadas en la liquidación correspondiente al mes de marzo mientras continúa el proceso de revisión administrativa.