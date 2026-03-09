Organizaciones de mujeres y disidencias marcharán por igualdad y trabajo digno

La convocatoria es este lunes a las 17:30 en Plaza 1º de Mayo para marchar hacia Casa de Gobierno. Reclaman igualdad y trabajo digno, y expresarán su rechazo a la reforma laboral nacional y a la reforma previsional provincial.
Organizaciones de mujeres y disidencias marcharán este lunes en Paraná en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La convocatoria fue realizada por la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, que llamaron a concentrarse a las 17:30 en Plaza 1º de Mayo para movilizar hacia Casa de Gobierno.
La manifestación se realizará con consignas vinculadas a la defensa de derechos laborales, la igualdad y el rechazo a reformas impulsadas a nivel nacional y provincial. Entre los principales reclamos figuran la oposición a la reforma laboral nacional y a la reforma previsional provincial.
Desde la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas señalaron que la convocatoria se realiza con “la convicción de defender lo que es nuestro y la decisión firme de no perder ni un derecho más”.
Reclamos por derechos laborales y jubilatorios
Las organizaciones indicaron que la movilización buscará visibilizar la situación de las trabajadoras y el impacto de las medidas económicas y laborales. “Hoy más que nunca, la calle es el espacio de lucha colectiva: por la igualdad y el trabajo digno”, manifestaron.
En ese sentido, expresaron su rechazo a las reformas que consideran perjudiciales para los derechos laborales y previsionales. “Marchamos para decirle NO a la reforma laboral de Milei y NO a la reforma previsional de Frigerio, que pretende elevar nuestra edad jubilatoria y ajustar nuestros bolsillos”, sostuvieron.
Además, remarcaron que la movilización apunta a defender derechos adquiridos. “Porque nuestros derechos no se negocian. Le decimos basta al ajuste: el salario es dignidad y la Caja de Jubilaciones no se entrega”, indicaron.
Entre las consignas difundidas para la jornada se destacó la frase: “Este 9M que se escuche fuerte y claro: no vamos a retroceder”.
Actividades previas y consignas de la jornada
La movilización forma parte de una serie de actividades impulsadas por el movimiento de mujeres y disidencias transfeministas durante los últimos días. Las acciones comenzaron el viernes 7 de marzo, en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, con una mateada realizada en Plaza Sáenz Peña.
Para el sábado 8 de marzo estaba previsto un abrazo simbólico al Islote Curupí, pero la actividad fue suspendida debido a las condiciones climáticas.
Desde la Asamblea Feminista señalaron que las consignas de este año incluyen “No pasarán”, “Paramos para frenarlos” y “No a las reformas esclavistas”. Asimismo, convocaron a quienes participen de la marcha a concurrir “vistiendo ropas de trabajo y llevando palos de escobas para visibilizar todas las tareas productivas y de cuidado que se realizan”, dio cuenta APF.
En el documento difundido por el espacio también se destacó el reconocimiento a distintas generaciones de mujeres que protagonizaron luchas sociales en el país. “Honramos a todas las mujeres que nos enseñaron a luchar: las inquilinas en huelga en 1907; las compañeras de los 70; las Madres y Abuelas contra la dictadura; las docentes de la carpa blanca; las trabajadoras de la salud; las del grito Ni una Menos; las pibas de la marea verde; y por todas las compañeras que hoy están enfrentando este ajuste”, expresaron.