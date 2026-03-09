El "Dibu" Martínez podría recibir una fuerte sanción económica en Inglaterra: los motivos

El arquero argentino "Dibu" Martínez quedó bajo análisis de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por una posible infracción a las normas que regulan la promoción de casas de apuestas por parte de los futbolistas que compiten en ese país.

Según informó el medio británico The Athletic, el guardameta del Aston Villa podría enfrentar una sanción económica debido a su vínculo con la empresa Bplay, una plataforma de apuestas deportivas con la que mantiene un acuerdo como embajador desde hace aproximadamente un año y medio.

Durante ese período, "Dibu" Martínez participó en diferentes piezas publicitarias vinculadas con la marca, lo que despertó la atención de las autoridades del fútbol inglés.

Las normas que analiza la FA

El reglamento que rige en el fútbol inglés establece restricciones para los jugadores que participan en competiciones organizadas en el país. En ese marco, los futbolistas tienen prohibido promocionar o difundir actividades relacionadas con apuestas cuando esas plataformas ofrecen pronósticos o cuotas sobre torneos en los que ellos mismos participan.

La normativa señala que “un participante individual, actuando a título personal, no podrá anunciar ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las reglas E8.1, E8.2 o E8.4”.

El punto que analiza la federación es que la empresa con la que está vinculado "Dibu" Martínez ofrece apuestas sobre torneos en los que compite el Aston Villa, como la Premier League, la FA Cup y la Europa League.

"Dibu" Martínez.

Antecedentes de sanciones

Aunque por el momento no se informó una sanción concreta, desde la FA reconocieron que el caso está bajo revisión. En el pasado reciente, el organismo aplicó multas a futbolistas que participaron en promociones similares.

Uno de los antecedentes más recordados es el del defensor colombiano Yerry Mina, quien en 2019 fue sancionado económicamente tras aparecer en una publicidad de apuestas deportivas en su país mientras jugaba en la Premier League.

El análisis del caso de "Dibu" Martínez se da además en un contexto en el que el fútbol inglés revisa su relación con las empresas de apuestas.

Cambios en la Premier League

En los últimos años, la Premier League comenzó a implementar cambios en la regulación de este tipo de patrocinios. De hecho, los clubes ya acordaron que a partir de la temporada 2026-2027 no se permitirá que las casas de apuestas aparezcan como patrocinadores principales en la parte frontal de las camisetas.

La decisión obligará a los equipos a buscar nuevas fuentes de financiamiento y marca un cambio en la política comercial del campeonato inglés.

En medio de ese escenario, el caso de "Dibu" Martínez quedó bajo observación de las autoridades del fútbol británico, que deberán determinar si el acuerdo comercial del arquero con la plataforma de apuestas infringe las normas vigentes.