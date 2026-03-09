“Ayudar Hace Bien”: Unidad Educativa "Pequitas" recibe útiles escolares

La comunidad de la Unidad Educativa Nº 10 “Pequitas” es una de las beneficiarias de la campaña solidaria “A estudiar se ha dicho” -que impulsa Ayudar Hace Bien, junto a Fundación La Delfina- para recolectar útiles escolares y apoyar a instituciones educativas de la ciudad.
La campaña solidaria “A estudiar se ha dicho”, impulsada por la organización Ayudar Hace Bien junto a Fundación La Delfina, incluye entre sus beneficiarias a la Unidad Educativa Nº10 “Pequitas”, ubicada en barrio Paraná XIV. Esta iniciativa busca recolectar útiles escolares durante todo el mes de marzo para acompañar a instituciones educativas que trabajan con niños de sectores vulnerables.
La directora de la institución, Sofía Giménez, explicó que el establecimiento educativo recibe a niños desde temprana edad y que el crecimiento de la matrícula generó nuevas necesidades. “Contamos con salitas de dos añitos, que este año incorporamos, hasta cinco. La matrícula este año es de 120 y tenemos más o menos ocho salas: cinco por la mañana y tres por la tarde”, detalló en diálogo con Elonce.
En ese contexto, señaló que la campaña resulta fundamental para muchas familias que enfrentan dificultades para afrontar los gastos escolares. “Acá hay una realidad diversa. A la tarde se nota más un poco la necesidad, por eso estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados este año y necesitamos útiles escolares para ayudar a aquellas familias que no pueden solventar los gastos de los materiales que se necesitan para trabajar con los chicos”, expresó.
La comunidad acompaña con donaciones
Desde la cooperadora escolar también destacaron el acompañamiento permanente de vecinos y familias para sostener las actividades de la institución. Graciela Pérez, secretaria e integrante de la cooperadora, explicó que habitualmente realizan distintas acciones solidarias para reunir recursos.
“Juntamos donaciones, hacemos rifas, también bingos, todo lo que sea beneficiado para la institución”, contó, y remarcó que en esta oportunidad el objetivo principal es reunir materiales escolares para los más pequeños.
En ese sentido, subrayó la importancia de la ayuda comunitaria: “Lo que necesitamos para estos chicos de bajos recursos, sobre todo, son materiales. También es importante que la comunidad sepa que son niños de 2, 3, 4 y 5 años”.
Entre los elementos solicitados se encuentran plastilinas de colores, fibrones, crayones, témperas, pinceles, goma eva con brillo, cartulinas, papel afiche, lápices negros, lápices de colores, sacapuntas y gomas de borrar. También se necesitan cuadernos para los alumnos de sala de cinco años que comienzan su preparación para el ingreso al primer grado.
“Todo eso se va a usar con los niños que van a sala de 5 años, que ya están ingresando para el primer grado. Cada uno va a tener su kit individual”, explicó Pérez.
Cómo colaborar con la campaña
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con las docentes encargadas de coordinar la recepción de donaciones. Desde la institución indicaron que las personas interesadas pueden contactarse al 343 4722012 o al 343 4511676, correspondientes a la seño Lucía y la seño Karina.
“Van a coordinar con ellas y les van a decir qué quieren traer. Se sugiere que manden una foto para ver si lo necesitamos, porque muchas veces pueden traer carpetas u otras cosas que son para niños más grandes”, aclararon.
Finalmente, indicaron que las donaciones se reciben en el establecimiento en el horario comprendido entre las 11 y las 16 horas.