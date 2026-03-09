Retiraron el respirador a Esteban, el niño que sufrió una descarga eléctrica al buscar una pelota

Esteban Bogado, el niño que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo de Paraná, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque. En las últimas horas, los médicos lograron retirarle el respirador, por lo que el menor respira por sus propios medios, confirmó Elonce.

El episodio ocurrió el sábado al mediodía y generó profunda preocupación en la comunidad. Desde entonces, familiares, vecinos y allegados siguen con atención cada novedad sobre la evolución del pequeño. Mientras continúa bajo cuidados intensivos, se aguardan nuevos informes sobre su evolución.

Cómo ocurrió el grave accidente

El hecho se produjo cuando el niño intentó recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid. En ese momento, habría tomado contacto con un tapial que estaba electrificado, lo que le provocó una fuerte descarga eléctrica.

Tras el accidente, el menor debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga. El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes siguieron de cerca el operativo de asistencia que se desplegó tras el episodio.

Investigación judicial en marcha

Mientras continúa la evolución del niño, la Justicia avanza con una investigación para determinar cómo estaba electrificado el tapial del domicilio donde ocurrió el hecho y qué tipo de conexión tenía la instalación. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la propiedad donde ocurrió el hecho pertenece a un sacerdote de la capital entrerriana.

A partir de lo ocurrido el sábado al mediodía, se dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias en que el menor recibió la descarga y establecer si existieron responsabilidades en torno a la instalación eléctrica del lugar.