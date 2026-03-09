Niño electrocutado en Paraná: vecinos cuestionan vivienda con malla con corriente

Un niño de Paraná sufrió una fuerte descarga eléctrica el sábado al mediodía cuando intentaba recuperar una pelota en una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo. El menor, Esteban Bogado, permanece internado en terapia intensiva del Hospital San Roque y, mientras se aguarda su evolución, vecinos del barrio expresaron indignación por la presencia de una malla electrificada en el lugar y anunciaron que durante la mañana se reunirán para saber los pasos a seguir.

Niño electrocutado en Paraná

Según informaron fuentes policiales a Elonce, el episodio se registró alrededor de las 13:10 del sábado. El menor jugaba a la pelota con un amigo cuando la misma cayó dentro de una vivienda cercana. Al intentar subir al tapial para recuperarlo, hizo contacto con una malla electrificada y recibió una descarga que lo dejó gravemente herido.

Niño paranaense que sufrió descarga eléctrica

El niño fue auxiliado rápidamente por vecinos del lugar, quienes lograron retirarlo del sitio y trasladarlo de urgencia al hospital. Ingresó con un cuadro delicado producto de la descarga eléctrica y quedó internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica.

Cómo se encuentra Esteban

En las últimas horas se conoció una noticia alentadora sobre su estado de salud. Durante el domingo, el menor logró despertar mientras continúa internado en el Hospital San Roque, donde los médicos siguen de cerca su evolución.

Elonce recorrió este lunes la zona donde ocurrió el hecho, frente a la vivienda ubicada en calle Lamadrid. Allí se pudo observar que el frente de la casa fue intervenido con pintadas que reflejan el malestar de vecinos del barrio tras lo sucedido. De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, la malla instalada en la parte superior del tapial habría estado electrificada mediante un sistema conectado directamente a la red domiciliaria de 220 voltios. Según relataron, el niño habría tocado esa estructura al intentar subir para recuperar la pelota.

Indignación y organización vecinal

Los vecinos señalaron a Elon ce que nadie tenía conocimiento previo de la existencia de esa instalación. La situación generó una fuerte preocupación en el barrio, ya que consideran que el sistema representaba un riesgo para cualquier persona que pudiera entrar en contacto con la estructura.

El rápido accionar de un vecino fue clave para evitar consecuencias aún más graves. De acuerdo con los testimonios, el niño quedó parcialmente sobre la vereda mientras recibía la descarga y los gritos alertaron a otras personas que se encontraban cerca, quienes lograron desprenderlo y asistirlo.

Tras lo ocurrido, se difundieron pedidos de cadena de oración para acompañar la recuperación del menor.

Además, residentes del barrio indicaron que durante la mañana volverán a reunirse para expresar su malestar por lo ocurrido y reclamar explicaciones sobre la instalación eléctrica detectada en la vivienda.