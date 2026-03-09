Polémico festejo en el Día de la Mujer: municipio coronó a reina y princesas con baldes y escobas

Un festejo por el Día de la Mujer en la localidad misionera de Colonia Aurora generó polémica luego de que la municipalidad organizara un evento en el que se coronó a una reina y princesas y se entregaran escobas, escurridores y baldes como premios. La actividad se realizó el sábado en el predio municipal y posteriormente generó debate en redes sociales.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora como parte de la conmemoración anticipada del Día Internacional de la Mujer, que se recuerda cada 8 de marzo. Desde el municipio indicaron que la jornada tenía como objetivo homenajear y reconocer el rol de las mujeres de la comunidad.

La controversia surgió cuando se difundieron imágenes del momento de la coronación y de los premios entregados a las participantes. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la elección de los obsequios al considerar que refuerzan estereotipos de género vinculados al trabajo doméstico, publicó Misiones online.

Las críticas señalaron que la entrega de artículos de limpieza como premios podría asociar nuevamente a las mujeres con tareas del hogar. El debate se instaló también porque la conmemoración del 8 de marzo tiene como eje recordar las luchas por la igualdad de derechos y por mejores condiciones laborales para las mujeres.

El festejo incluyó además otras actividades organizadas por la comuna. Durante la jornada, la pastora Raquel Krampitz compartió una reflexión vinculada con la fecha. También participó el médico Tomás Guiso, quien brindó una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel. En el acto estuvieron presentes funcionarios locales, entre ellos la diputada provincial Elvani Goring.

Polémica por festejo del Día de la Mujer (foto Municipalidad de Colonia Aurora)

Durante la actividad, el intendente Cali Goring destacó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la comunidad. Según informó el municipio, el jefe comunal señaló “la importancia de seguir trabajando por una sociedad con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres”.

El evento incluyó además música en vivo a cargo de Daniela y Rogelio, juegos, sorteos y desafíos de pastelería.

La celebración finalizó con una mesa comunitaria compartida por los asistentes, donde se ofrecieron comidas y refrigerios. La actividad formó parte de las iniciativas organizadas por la municipalidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.