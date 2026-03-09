Joven alcoholizado chocó y mató a dos policías en Neuquén en un adelantamiento prohibido

Un joven chocó y mató a dos policías durante la madrugada del sábado en la provincia de Neuquén, en un hecho que ahora es investigado por la Justicia. Tras el impacto, se confirmó que el conductor de la camioneta manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio con dolo eventual.

El hecho se registró en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22 cuando el acusado, identificado como A.R.D., circulaba en una camioneta Toyota Hilux acompañado por tres jóvenes. En determinado momento del trayecto realizó una maniobra de sobrepaso en un sector donde el adelantamiento estaba prohibido, señalizado con doble línea amarilla.

Durante esa maniobra el conductor invadió el carril contrario y colisionó de frente contra una camioneta Kia Sorento en la que viajaban tres hombres.

Dos policías murieron tras el impacto

Como consecuencia del violento choque, dos de los ocupantes del Kia fallecieron. Las víctimas fueron identificadas como Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, ambos integrantes de la Policía.

El tercer ocupante del vehículo sufrió lesiones leves, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal y reportada por la Agencia Noticias Argentinas.

El joven que protagonizó el siniestro, quien chocó y mató a los dos efectivos, también resultó con lesiones leves. En la camioneta que conducía viajaban tres mujeres que sufrieron heridas de distinta consideración: dos de ellas con lesiones leves y la restante con lesiones graves.

Accidente en Neuquén. Foto: Agencia NA.

El test de alcoholemia dio positivo

Tras el hecho se realizaron los peritajes correspondientes y el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.84 miligramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al permitido por la normativa vigente.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Federico Cuneo explicó que la conducta del acusado generó un riesgo grave para quienes circulaban por la ruta.

“Al conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la normativa vigente, realizar la maniobra de sobrepaso e invadir el carril contrario en zona con doble línea amarilla, creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública”, sostuvo el funcionario judicial.

Imputación y prisión preventiva

Durante la audiencia realizada el domingo, el Ministerio Público Fiscal imputó al conductor por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de los dos policías, además de lesiones graves y leves, también bajo la misma figura penal.

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó que el joven permanezca detenido al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y dispuso que el acusado continúe detenido con prisión preventiva. Además, fijó un plazo de investigación de dos meses mientras avanza la causa judicial por el hecho en el que el joven chocó y mató a los dos efectivos policiales.