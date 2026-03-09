Dejó la moto con las llaves puestas y se la robaron durante la madrugada

Una motocicleta fue robada durante la madrugada en el barrio San Carlos de la ciudad de Federación, aunque horas más tarde personal policial logró recuperarla en un descampado.

Según se informó, el hecho ocurrió en un domicilio ubicado en una calle sin nombre detrás del Minimercado San Carlos, en el mencionado barrio. Allí, personas desconocidas ingresaron al interior de la vivienda y sustrajeron una motocicleta marca Honda CG150 Titan de color rojo.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el rodado se encontraba estacionado dentro de la propiedad con las llaves de encendido colocadas y sin otras medidas de seguridad, lo que habría facilitado la sustracción por parte de los delincuentes.

Tras radicarse la denuncia correspondiente, se iniciaron tareas investigativas para dar con la motocicleta sustraída. En ese marco, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó distintos rastrillajes y recorridas por la zona.

Como resultado de esas tareas, los efectivos lograron localizar el vehículo denunciado como hurtado en un descampado ubicado sobre calle Mandisoví, entre Gaucho Rivero y Edhit Erramuspe, también en la ciudad de Federación.

La motocicleta fue hallada abandonada en el lugar y posteriormente fue secuestrada por la policía para ser restituida a su propietario, mientras continúan las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los autores del hecho.

