Baleado en intento de asalto: trascendió que el prófugo era juzgado por abuso sexual

Detuvieron a un sospechoso por el hombre baleado en barrio La Loba de Concepción del Uruguay durante un operativo realizado tras el intento de asalto ocurrido el sábado al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Antártida Argentina al 500, frente al parque del mismo nombre. El violento episodio dejó como saldo a un hombre de 39 años herido por un disparo de arma de fuego.

A partir de ese hecho, personal de la Jefatura Departamental Uruguay inició una investigación para identificar a los responsables. Durante la tarde se realizaron dos allanamientos que permitieron avanzar en la causa. Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Eduardo Santos, publicó 03442.

Allanamientos y detención de uno de los sospechosos

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Ingeniero Henry al 300. En ese lugar, los efectivos secuestraron un automóvil Fiat Siena y varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Los investigadores sospechan que el vehículo podría haber sido utilizado durante el intento de asalto o para facilitar la fuga de los autores del ataque.

Detenido en Concepción del Uruguay

El segundo allanamiento se concretó en el barrio 100 Viviendas, donde la Policía logró detener a un hombre señalado como uno de los presuntos autores materiales del disparo. El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la comisaría primera, donde permanece alojado e incomunicado a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento también se secuestraron elementos considerados relevantes para la investigación.

Un sospechoso permanece prófugo

La investigación continúa con la búsqueda de un segundo sospechoso que permanece prófugo. De acuerdo con información recabada durante la investigación, el hombre señalado como cómplice se encontraba siendo juzgado en un juicio oral por una causa de abuso sexual. Según trascendió, el proceso judicial se encontraba en su etapa final y estaba previsto que este lunes se realizaran los alegatos de cierre, pero esto quedaría trunco dado que el individuo está prófugo y ni su abogado defensor sabría sobre su paradero.

Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el sospechoso prófugo y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque armado.

Según se pudo reconstruir, uno de los delincuentes ingresó el sábado a la vivienda de calle Antártida Argentina al 500 simulando ser mensajero y, en el intento de asalto, efectuó un disparo que hirió gravemente al dueño de casa. Luego huyó junto a su cómplice en el vehículo Fiat Siena que ya fue secuestrado.

El hombre baleado permanece internado en la Unidad en el Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, luego de haber ingresado con una herida de arma de fuego en la zona del tórax. Desde el centro de salud se indicó que el paciente continúa bajo observación médica y se aguarda su evolución en las próximas horas.