Concepción del Uruguay: detuvieron a sospechoso de balear a hombre en el pecho y secuestraron un auto

Detuvieron a sospechoso. El violento hecho ocurrió este sábado en la zona de calle Antártida Argentina al 500, cuando un hombre de 39 años resultó herido por un disparo, y actualmente las circunstancias del suceso están siendo investigadas por las autoridades.

Tras tareas de investigación, con la intervención de la Fiscalía a cargo de Eduardo Santos, se solicitaron dos allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías en turno.

Operativos y secuestros

En la zona céntrica, un domicilio de calle Ingeniero Henry al 300 fue intervenido, donde los efectivos secuestraron equipos de telefonía celular que serán sometidos a peritajes, además de un vehículo marca Fiat Siena.

Por otra parte, en el Barrio 100 Viviendas, detuvieron a un sujeto mayor de edad, identificado como uno de los posibles autores materiales del hecho. En este lugar también se incautaron diversos elementos considerados indispensables para el avance del legajo judicial.

El operativo contó con la participación coordinada de personal de Comisaría Primera, la Sección Asuntos Judiciales, la División Investigaciones y la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de campo y el levantamiento de pruebas.

Detenido a disposición de la justicia

El detenido fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la justicia mientras se aguardan nuevas directivas y medidas por parte del juez interviniente.

Estado de salud del baleado

Un hombre baleado permanece internado en la Unidad en el Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, luego de haber ingresado con una herida de arma de fuego en la zona del tórax.

Desde el centro de salud se indicó que el paciente continúa bajo observación médica y se aguarda su evolución en las próximas horas.