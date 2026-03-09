Peritarán conexión eléctrica del tapial de la casa donde niño sufrió una descarga

Peritarán la conexión eléctrica del tapial de la casa donde un niño sufrió una descarga

Esteban Bogado, el niño que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo de Paraná, permanece internado en terapia intensiva del Hospital San Roque. Mientras se sigue de cerca su evolución, la Justicia avanza en una investigación para determinar cómo estaba electrificado el tapial del domicilio y qué tipo de conexión tenía la instalación.

Detalles del caso del niño electrocutado al intentar trepar un muro en Paraná

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que la propiedad donde ocurrió el hecho pertenece a un sacerdote de la capital entrerriana. A partir de lo ocurrido el sábado al mediodía, se dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias en que el menor recibió la descarga.

La segunda jefa de la División Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Cecilia Galiano, explicó que el incidente se produjo cuando dos niños jugaban al fútbol en la zona y la pelota ingresó al interior del domicilio. “Los chicos estaban jugando y la pelota cayó dentro de una vivienda. Uno de ellos intentó escalar el tapial para recuperarlo y en ese momento recibió una descarga eléctrica”, relató la funcionaria policial.

Según indicó, la situación generó una rápida reacción de quienes se encontraban cerca. “Un vecino intentó asistir al menor y también recibió una descarga eléctrica. Se trata de un hombre de 29 años que intervino para ayudarlo en ese momento”, detalló.

Ante la gravedad del episodio, el niño fue trasladado de inmediato a un centro de salud. “El menor fue llevado en ambulancia al Hospital San Roque, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo observación médica”, precisó Galiano.

Investigación y pericias en la vivienda

La intervención policial comenzó de oficio debido a la urgencia del caso. “En ese momento no había una denuncia formal porque la prioridad era asistir al niño. El personal de la comisaría 12 dio aviso a la fiscalía en turno y se dispusieron las primeras medidas de investigación”, explicó la jefa policial.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Policía Científica, que realizó relevamientos y registros fotográficos para documentar el estado de la vivienda y del tapial. En ese momento, el domicilio se encontraba sin personas en su interior.

Horas después, los investigadores lograron identificar al propietario del inmueble. “Posteriormente se estableció quién era el dueño de la vivienda, quien se presentó en el lugar y quedó supeditado a la causa. Se trata de un párroco de la ciudad de Paraná”, confirmó Galiano, quien aclaró que ahora será la fiscalía la que determine los pasos a seguir en el proceso judicial.

La investigación se centra ahora en determinar por qué estaba electrificada la estructura perimetral. “Desde la fiscalía se evaluará la realización de nuevas pericias para determinar con precisión qué tipo de conexión tenía ese tapial. En las constataciones preliminares se observó la presencia de cableado que presentaría una conexión defectuosa”, indicó.

La funcionaria explicó además que las pericias técnicas más específicas aún deben realizarse con la intervención de especialistas. “Hasta el momento se constató que la conexión estaba vinculada al cerco perimetral, pero todavía no se realizaron las pericias técnicas correspondientes por parte de un electricista matriculado, que serán clave para establecer cómo funcionaba esa instalación”, señaló.

Advertencias sobre instalaciones eléctricas

Galiano también remarcó que electrificar cercos o tapiales en viviendas particulares no es una práctica permitida debido al riesgo que implica para terceros.

“No corresponde que un particular electrifique un cerco perimetral o un tapial. Siempre debe priorizarse la seguridad de otras personas y de los animales”, advirtió la funcionaria.

En ese sentido, subrayó la importancia de que las instalaciones eléctricas domiciliarias sean realizadas por profesionales habilitados. “Es fundamental que cualquier instalación eléctrica sea realizada por personas capacitadas y autorizadas. Cuando las conexiones se realizan sin conocimientos técnicos pueden ocurrir situaciones como esta, que ponen en riesgo la vida de otras personas”, afirmó.

Malestar vecinal tras el hecho

Luego del episodio, el hecho generó indignación entre vecinos del barrio, quienes realizaron pintadas en el frente de la vivienda. La policía tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para realizar las constataciones correspondientes.

Mientras tanto, el estado de salud del menor continúa siendo monitoreado por el equipo médico del Hospital San Roque. “El niño permanece internado en terapia intensiva y está siendo asistido. No requiere respiración mecánica, ya que respira por sus propios medios, y se aguardaba un nuevo parte médico durante la mañana”, concluyó Galiano.