Una mujer de 100 años habría sido atada a una silla en un geriátrico

Una familia denunció que una mujer de 100 años habría sido atada a una silla dentro de un geriátrico en Concordia. El hecho fue advertido por una persona que solía llevarla a pasear y motivó una presentación ante la Justicia.
Una familia denunció que una mujer de 100 años habría sido atada a una silla dentro de un geriátrico ubicado sobre calle Pellegrini, en pleno centro de Concordia. El hecho fue advertido el viernes pasado y motivó una presentación formal ante la Jefatura Departamental Concordia, tras lo cual tomó intervención la Justicia para investigar lo sucedido.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la situación salió a la luz cuando una mujer que habitualmente llevaba a pasear a la adulta mayor concurrió al establecimiento para buscarla y observó que se encontraba sujeta a una silla. Según indicó la familiar en la denuncia, la mujer no posee indicaciones médicas que justifiquen este tipo de sujeción.
La adulta mayor residía en el lugar desde hacía aproximadamente dos años. Tras conocer la situación, la familia decidió retirarla del establecimiento.
Cómo se conoció la situación
Según el testimonio incorporado a la denuncia, la mujer fue encontrada atada “con una cinta de bata” a una silla dentro del geriátrico. Ante esa escena, la persona que la había ido a buscar solicitó explicaciones al personal del establecimiento.
Siempre de acuerdo a lo relatado por la familiar, desde la residencia se habría indicado en un primer momento que la sujeción se debía a tareas de limpieza que se estaban realizando en el lugar. La explicación brindada habría sido que se buscaba evitar que la mujer caminara mientras se realizaban esos trabajos.
Tras recibir el aviso sobre lo ocurrido, la familiar se presentó en el establecimiento para interiorizarse sobre la situación. Luego de dialogar con responsables del lugar y plantear su preocupación por lo sucedido, decidió retirar a la mujer de la residencia geriátrica, dio cuenta diario Río Uruguay.
Intervención judicial
El hecho fue denunciado formalmente el viernes en la Jefatura Departamental Concordia. A partir de la presentación realizada por la familia, el caso quedó en conocimiento de la Justicia, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Fuentes judiciales confirmaron que se abrió una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades vinculadas al cuidado de la adulta mayor.