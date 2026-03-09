Impulsan cambios en el currículum de la escuela secundaria para adaptarlo a los jóvenes

Más de 60 rectores participaron en el Mirador TEC del primer encuentro formativo de la Red de Escuelas Innovadoras. El programa busca iniciar un proceso de transformación de la escuela secundaria en Entre Ríos con nuevas formas de enseñanza, organización institucional y trabajo en red.
Esta actividad forma parte de una política educativa impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), que apunta a revisar el funcionamiento de las escuelas secundarias y avanzar hacia modelos más flexibles y adaptados a las necesidades actuales de los estudiantes.
La directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller, destacó a Elonce la importancia de este primer encuentro de trabajo. “Se trata de un hermoso encuentro con más de 60 rectores que nos acompañan. Estamos en el lanzamiento de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, una iniciativa que forma parte del proceso de transformación de la escuela secundaria en nuestra provincia”, señaló.
Diagnóstico y trabajo en red
Durante la jornada, los equipos directivos comenzaron a analizar el diagnóstico institucional de las escuelas que participarán en esta primera etapa del programa. “Hoy vamos a trabajar sobre el diagnóstico de las escuelas iniciadoras en el proceso de innovación. La idea es identificar en qué punto se encuentra cada institución y cuáles son los recorridos que ya vienen desarrollando para avanzar en esta transformación”, explicó Müller.
Por su parte, la directora de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki, subrayó que la educación secundaria requiere una revisión profunda. “La realidad es que la educación secundaria necesita una revisión integral, una mirada de 360 grados. Este programa nacional de Red de Escuelas Innovadoras nos invita a repensar cómo estamos trabajando y hacia dónde queremos avanzar”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que la provincia comenzó una experiencia piloto con 30 escuelas iniciadoras, que a partir de este encuentro comienzan formalmente el proceso de innovación educativa.
Trembecki explicó que el objetivo es reflexionar sobre el punto de partida de cada institución y brindar herramientas para fortalecer la gestión escolar. “Lo que buscamos esta mañana es analizar el diagnóstico inicial de estas escuelas, que en muchos casos ya venían recorriendo un camino de transformación a través de distintos programas provinciales”, indicó.
Además, destacó que el encuentro permite compartir experiencias y fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones. “Queremos que los rectores y asesores pedagógicos puedan reflexionar juntos, intercambiar miradas y trabajar en red para fortalecer el gobierno institucional de cada escuela”, afirmó.
Una secundaria más flexible y conectada con la realidad
Desde el CGE remarcaron que la transformación de la escuela secundaria implica repensar tanto los contenidos como la organización institucional.
“Sabemos que la escuela secundaria tiene que cambiar y adaptarse a la realidad de los estudiantes de hoy. No podemos pensar la educación con los mismos formatos de hace décadas. Necesitamos una escuela que acompañe los proyectos de vida de los jóvenes y que esté conectada con el mundo actual”, señaló Trembecki.
En esa línea, explicó que el desafío incluye revisar la organización de los tiempos escolares, los espacios de aprendizaje y el currículo educativo.
“Tenemos que analizar qué estamos enseñando y qué están aprendiendo los estudiantes. El objetivo es avanzar hacia un currículo más flexible, que se adapte mejor a las necesidades de los jóvenes y a los desafíos del presente”, remarcó.
También destacó la importancia de fortalecer la formación docente como parte del proceso de cambio. “Para impulsar cualquier transformación educativa necesitamos docentes bien formados, con estabilidad laboral y con herramientas que les permitan innovar en las aulas”, agregó.
Por su parte, Müller enfatizó que el proceso de transformación educativa solo puede lograrse mediante el trabajo colaborativo entre las instituciones.
“Nos parece fundamental trabajar en red, porque la transformación no se hace de manera aislada. Se construye entre todos, compartiendo experiencias, dialogando y pensando juntos nuevas formas de enseñar y aprender”, expresó.