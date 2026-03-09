Voraz incendio afectó a una vivienda de Concepción del Uruguay

El fuego se concentró en una vivienda compuesta por cocina, baño y una habitación. Al momento de iniciarse las llamas, no se encontraban moradores en el lugar, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.
Un incendio estructural en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calles Don Bosco y Millán, en Concepción del Uruguay, movilizó a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia durante la mañana de este lunes.
El fuego se concentró en una vivienda compuesta por cocina, baño y una habitación. Al momento de iniciarse las llamas, no se encontraban moradores en el lugar, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.
En el lugar trabajaron intensamente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades lindantes. Según las primeras informaciones, el residente de la vivienda, un hombre de 50 años, se encontraba trabajando al momento del hecho.
Tras las tareas de enfriamiento, el personal de Bomberos informó que la estructura edilicia registró daños de consideración, presentando actualmente peligro de derrumbe. Por tal motivo, se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona inmediata hasta que se realicen las pericias técnicas correspondientes y se asegure el perímetro.
Se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar fehacientemente las causas del incendio.