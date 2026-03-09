 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante esta mañana

Fuerte accidente entre un auto y una moto dejó un hombre herido en Paraná

9 de Marzo de 2026
Accidente en Paraná.
Accidente en Paraná. Foto: Bomberos Voluntarios.

El choque ocurrió en la intersección de Moisés Lebensohn y Pedro Balcar. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y asistieron a un motociclista que presentaba lesiones.

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró en la ciudad de Paraná y dejó como saldo un hombre lesionado. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Moisés Lebensohn y Pedro Balcar, donde debieron intervenir distintos servicios de emergencia.

 

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras recibir el aviso del choque. Al llegar, el personal constató que se había producido una colisión entre un motovehículo y una camioneta.

 

El conductor de la motocicleta resultó herido como consecuencia del impacto.

 

Asistencia y traslado del lesionado

 

Los bomberos trabajaron en el lugar brindando asistencia al motociclista mientras se coordinaba la intervención de los servicios sanitarios. El operativo se desarrolló en conjunto con personal del sistema de emergencias médicas.

 

Accidente en Paraná. Foto: Bomberos Voluntarios.

 

El hombre lesionado fue atendido por profesionales del servicio de Emergencias Sanitarias 107, quienes realizaron la evaluación inicial y posteriormente dispusieron su traslado a un centro de salud para una atención más completa.

 

Trabajo conjunto de los servicios de emergencia

 

En el procedimiento también intervino personal policial de la Comisaría 13, que colaboró en las tareas realizadas en el lugar del accidente y en las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión.

 

 

Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaron trabajando en la zona para garantizar la asistencia al herido y ordenar la circulación en el sector donde ocurrió el accidente.

Temas:

Accidente Paraná
