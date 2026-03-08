Un joven policía de San Benito sufrió un grave accidente en Ruta 20 y piden donantes de sangre con urgencia

El joven de 21 años chocó a un auto con su moto en cercanías a Gilbert y permanece internado

Un joven oficial de la Policía resultó gravemente herido tras protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial 20 y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Bicentenario, donde familiares y allegados lanzaron un urgente pedido de donantes de sangre.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 14:30, cuando personal de la comisaría de Urdinarrain intervino en un accidente registrado a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Provincial 20, en jurisdicción de Gilbert.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Titán CG 150, conducida por un joven de 21 años domiciliado en San Benito, departamento Paraná, quien se desempeña como oficial y presta servicio en una comisaría de Gualeguaychú.

Cómo ocurrió el accidente

Por causas que se investigan, la moto que circulaba en sentido Gualeguaychú–Paraná colisionó contra un automóvil Fiat Uno color blanco, conducido por una mujer de 60 años domiciliada en Colón, que transitaba en dirección contraria.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad y debió ser asistido en el lugar por personal del hospital de Gilbert. Posteriormente fue trasladado a Gualeguaychú para recibir una atención médica de mayor complejidad.

Solicitan dadores de sangre

En el lugar del accidente se realizó un operativo de regulación del tránsito, ya que uno de los carriles de la ruta permaneció parcialmente cortado mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

También intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

Mientras el joven oficial permanece internado en estado delicado, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para conseguir donantes de sangre. Se necesitan con urgencia al menos 12 dadores de grupo 0 negativo.

Los voluntarios deben presentarse en el Banco de Sangre del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú con turnos a nombre del oficial Máximo Gómez, quien continúa internado en la unidad de terapia intensiva. Se solicita que seis donantes concurran durante la jornada siguiente y otros seis en turnos posteriores para garantizar las transfusiones necesarias.