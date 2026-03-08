Choque entre moto y camioneta en Villaguay: dos adultos y un niño con lesiones graves

En la moto se trasladaban un hombre, una mujer y un niño.

Un accidente de tránsito ocurrido este domingo al mediodía en la ciudad de Villaguay dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Saavedra y Hermelo, donde por causas que aún se investigan colisionaron una motocicleta de 110 cc y una camioneta.

En la moto se trasladaban un hombre de 27 años, una mujer de 29 y un niño de cinco años, mientras que la camioneta era conducida por un joven de 20 años.

Lesiones de gravedad en los ocupantes de la moto

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de la motocicleta resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal médico.

El conductor del rodado menor sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha, mientras que la mujer que lo acompañaba presentó fractura de fémur en la pierna derecha. Ambas lesiones fueron calificadas como graves.

En tanto, el menor fue trasladado para recibir atención médica tras presentar un traumatismo de cráneo y permanece a la espera de estudios complementarios para determinar el carácter de sus lesiones.

Intervención policial y actuación judicial

Tras el accidente, trabajó en el lugar personal de la policía de Entre Ríos perteneciente a la Sección Judiciales y a Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía local, que tomó conocimiento del hecho y dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación del caso.