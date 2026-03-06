 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Departamento Villaguay

Un trabajador se topó con una yarará, la mató y en su interior tenía 20 crías

Un trabajador rural vivió un momento de tensión en un establecimiento de Raíces Este, al encontrarse con un enorme ejemplar de yarará que, en su interior, tenía 20 viboreznos, también conocidos como crías o pichones de yarará.

6 de Marzo de 2026
Un trabajador rural vivió un momento de tensión este jueves por la tarde en un establecimiento de Raíces Este, en el Departamento Villaguay, cuando se encontró inesperadamente con una serpiente yarará mientras realizaba tareas de desmalezado cerca de la vivienda que ocupa junto a su familia.

 

Según relató el hombre, oriundo de la zona norte del Departamento Uruguay, el hallazgo ocurrió cuando trabajaba con un machete limpiando el terreno. Presume que, sin advertir la presencia del animal, lo pisó accidentalmente, lo que provocó que la serpiente reaccionara de manera agresiva. Ante la situación y al considerarla una amenaza potencial, el trabajador decidió matarla con el machete que utilizaba para su tarea.

El ejemplar medía algo más de un metro de largo y presentaba características que indicaban que había comido recientemente. Sin embargo, tras examinar el cuerpo del animal surgió un dato que sorprendió a los presentes: en su interior había 20 viboreznos, también conocidos como crías o pichones de yarará.

 

El hallazgo generó asombro entre los trabajadores del lugar, ya que no es habitual encontrar una cantidad tan elevada de crías en un mismo ejemplar, indicó FM Riel.

 

La yarará es una de las serpientes más temidas del territorio argentino debido a la potencia de su veneno. Ante una mordedura, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud para recibir suero antiofídico, tratamiento clave para evitar complicaciones graves o incluso la muerte.

 

El trabajador señaló además que días atrás se había cruzado con otra serpiente de gran tamaño de la misma especie en la zona, aunque en esa ocasión el animal no mostró comportamiento agresivo y simplemente siguió su camino. Según indicó, nunca antes había tenido un encuentro tan tenso con una yarará como el ocurrido este jueves.

Yarará víbora serpiente Departamento Villaguay
