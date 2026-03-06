Por los bajos sueldos, médicos plantean una reducción de la carga horaria de 36 a 18 horas semanales

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, pretende ordenar un sector de la Administración que, hasta aquí, ha resultado esquivo a los controles: mediante la aplicación Mi Trabajo y el Sistema Integral de Gestión y Administración (SIGAP) buscar ordenar el ingreso y egreso de los integrantes de la Administración, y también de los profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales y centros de salud.

La Ley N° 9.892, sancionada en 2008, y que regula la carrera médico asistencial, estableció en su artículo 27° una carga horaria de 36 horas semanales, algo que los profesionales consideran "incumplible". Además, esa ley previó una reglamentación que nunca se dio. Nadie cumple 36 horas porque implicaría trabajar seis días a la semana (incluidos sábados), 6 horas al día. Un proyecto de ley que modifica aquella norma y que tiene media sanción del Senado busca establecer en 24 horas la carga horaria. Pero tampoco convence. El argumento es que los sueldos bajos obliga a los profesionales a buscar otros empleos paralelos, publicó Entre Ríos Ahora.

Al respecto, el jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Roque, Ernesto Uriburu, plantea que una posibilidad sería fijar una carga horaria de 18 horas semanales, pero que todavía no hay acuerdo. Dice que encontraron buena acogida en el bloque de diputados del PJ -la Cámara Baja tiene en tratamiento el proyecto de ley- pero que en el Ministerio de Salud se enfrentan a una dura resistencia. Uriburu acepta que hoy hay cierto descontrol, con profesionales que ni siquiera cumplen 18 horas semanales.

“Es imposible pretender aplicar una carga horaria como la de la ley vigente, que habla de 36 horas, con el nivel de sueldos que tenemos. Un especialista traumatólogo de Villaguay y está cobrando de bolsillo $860 mil. Todos nosotros trabajamos en dos o tres lugares, con esa carga horaria prácticamente no podés hacer nada”, evalúa Uriburu.

El médico sostiene que la profesión médica está en el sistema público salarialmente “en un nivel ridículo". "El salario del profesional se viene deteriorando en los últimos 30 años, y esto ha ido compensándose de una forma irregular, por ejemplo, cumpliendo menos, yendo menos días a trabajar. Uno no cumple horario", explicó. Y reconoció: "Tengo 20 años en el hospital y esto ha sido siempre así. Ahora esto se pretende cambiar por la pronta implementación del SIGAP, en donde no va a haber lugar para irregularidades. Entonces, la Administración ve que esto se le cae encima, y nosotros vemos que en esta situación de irregularidad tampoco podemos seguir”.

“Lo que seguimos pidiendo es tener una carga horaria como la que estamos cumpliendo ahora, pero contemplada en la normativa. Ahora estamos cumpliendo, estamos haciendo que el hospital funcione, que los pacientes se atienden. No estamos de acuerdo con la gente que no va a trabajar, no estamos con que se dejen de atender pacientes. Lo que queremos es que el hospital funcione, que el centro de salud funcione, que los efectores sigan funcionando como funcionan ahora, corregir lo que haya que corregir.", fundamentó.

"Y queremos que en la ley se nos contemple, no queremos estar en falta, porque actualmente la ley dice 36 horas, nosotros no vamos a cumplir 36 horas, porque tendría que vivir adentro del hospital, prácticamente, tendría que estar más de seis horas de lunes a viernes o seis horas de lunes a sábado. Eso no pasa y no va a pasar. Ni aunque se dupliquen los sueldos va a pasar. Entonces, hoy no pedimos que nos dupliquen ni que nos tripliquen los sueldos. Pedimos seguir trabajando en las mismas condiciones de ahora, pero sin que sea irregular”, sostuvo el profesional.