Profesionales de la salud exigieron la regularización de su situación laboral

REDACCIÓN ELONCE
Profesionales de la salud se manifestaron frente a Casa de Gobierno para pedir la reglamentación de la carga horaria y mejoras salariales. La protesta busca una solución a la precarización laboral del sector. “Hay que blanquear la situación”, aseguraron a Elonce.
En la mañana de este miércoles, un grupo de profesionales de la salud se congregó frente a la Casa de Gobierno de la capital entrerriana para exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Los manifestantes del sector público buscan visibilizar la creciente precarización en los hospitales y centros de salud, así como la necesidad urgente de regular la carga horaria de los trabajadores.
Claudia Splendore, bioquímica, Martín Franchini, especialista en clínica médica, y Ernesto Uriburu, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes, entre otros profesionales, compartieron con Elonce sus reclamos más urgentes. La principal demanda gira en torno a la reglamentación de la carga horaria en el sector de salud, un tema que ya fue planteado el año pasado y que, según los profesionales, es esencial para garantizar una mejor organización y optimización de los servicios.
Reclamos por la reglamentación de la carga horaria y el salario digno
Los profesionales de la salud argumentan que, a pesar de trabajar largas jornadas, muchos de ellos perciben salarios bajos, con algunos que recién ingresan al sistema público cobrando 750.000 pesos mensuales. “Hace más de 30 años pasa esto. Estamos acostumbrados a trabajar bajo estrés y con bajo sueldo. En este context, trabajar 36 horas semanales es ridículo. Buscamos que la ley blanquee la manera de trabajar”, sostuvieron.
La falta de regulación genera inconsistencias y complicaciones, como la ausencia de derechos laborales básicos como la ART, lo que afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores. “Hay mucha precariedad, mucho suplente, mucho interinato. Hay que blanquear la situación de los trabajadores”, exigieron.
Una situación que "se arrastra por décadas"
La falta de aumentos salariales desde mayo del año pasado ha intensificado la situación, pero la principal demanda en esta manifestación no es directamente económica, sino laboral. Los profesionales exigen una reglamentación que permita regularizar sus condiciones de trabajo, evitando irregularidades y ofreciendo un marco de seguridad y estabilidad para los trabajadores de salud.
Impacto en los especialistas y la atención médica
Muchos médicos deben cumplir jornadas que superan los horarios establecidos. Como explicaron, en áreas como la cirugía, es imposible ajustar los tiempos a un horario fijo cuando se está realizando una operación. La situación se repite en varias especialidades, y los trabajadores deben adaptarse a una flexibilidad forzada que afecta su bienestar y la atención a los pacientes.
¿Qué pasará después de la manifestación?
En la manifestación de este miércoles anunciaron la presentación de una nota formal en la que los profesionales detallaron sus propuestas de modificación a la Ley 9892, que regula la carga horaria y las condiciones laborales. La carta fue acompañada por firmas de colegas, incluidos aquellos que no pudieron asistir a la protesta pero que apoyan la causa. “Para muchos, es muy complicado venir a manifestarnos”, señalaron.
Los manifestantes insisten en que el sector público de salud enfrenta una grave crisis de precarización que, de no resolverse, podría conducir a una fuga de especialistas del sistema. “Vamos camino a quedarnos sin profesionales. Es muy difícil”, finalizaron.