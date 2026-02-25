La lluvia sorprendió a la medianoche en Paraná y anticipan el avance de un frente frío

La sorpresiva lluvia en Paraná sorprendió a vecinos de la capital entrerriana durante la madrugada del miércoles, luego de un chaparrón que comenzó pasadas las 23:30 del martes y se extendió durante los primeros minutos de la jornada. El fenómeno no estaba previsto en el pronóstico oficial, aunque sí se había anticipado un descenso de temperatura.

Según se pudo observar, nubarrones comenzaron a concentrarse sobre distintos sectores de la ciudad y, minutos después, el cielo se iluminó con relámpagos. Tras algunos truenos aislados, se produjo una breve pero intensa caída de agua que alcanzó a gran parte del ejido urbano.

Foto: Elonce.

El episodio generó sorpresa debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no había anunciado precipitaciones para esa franja horaria. Sin embargo, el organismo sí había advertido sobre el ingreso de un frente frío que modificaría las condiciones térmicas en la región.

Frente frío y descenso térmico en Entre Ríos

En paralelo a la sorpresiva lluvia en Paraná, el frente frío comenzó a sentirse en distintas localidades de Entre Ríos, con un marcado descenso de las temperaturas respecto de jornadas anteriores, caracterizadas por el calor intenso.

Foto: Elonce.

Para este miércoles, se previó una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados, valores que ya reflejaron un alivio térmico. El cielo se mantendría con nubosidad variable, aunque sin probabilidad significativa de nuevas precipitaciones.

El jueves el descenso será aún más notorio. Las estimaciones indican una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados, consolidando un ambiente más fresco. En tanto, el viernes continuará la tendencia, con registros que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 28 grados de máxima.