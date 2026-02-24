El tabaquismo y el alcohol, principales causas de cáncer prevenible, alertó la OMS

REDACCIÓN ELONCE
La Organización Mundial de la Salud insta a reducir estos hábitos para prevenir el cáncer y salvar millones de vidas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta global sobre los hábitos de vida que están estrechamente ligados al aumento de casos de cáncer prevenibles.
En un reciente informe, la organización ha destacado dos factores clave que contribuyen significativamente al desarrollo de diferentes tipos de cáncer: el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Según la OMS, estos hábitos no solo incrementan la incidencia de cáncer, sino que son completamente evitables, lo que representa una oportunidad única para reducir drásticamente las muertes por cáncer en todo el mundo.
El tabaquismo, a pesar de los esfuerzos mundiales por reducir su prevalencia, sigue siendo uno de los factores más influyentes en la aparición de cánceres como el de pulmón y de la cavidad bucal. La OMS estima que el 70% de los cánceres de pulmón son causados directamente por el consumo de tabaco. Por otro lado, el alcohol también es un factor de riesgo importante para varios tipos de cáncer, incluyendo los de hígado, esófago y mama. La dependencia de estos hábitos no solo pone en riesgo la salud de los individuos, sino que también aumenta la carga para los sistemas de salud globales.
Para la OMS, reducir el consumo de estas sustancias es clave para evitar la proliferación de cánceres prevenibles. Si bien no todos los tipos de cáncer pueden evitarse, se ha demostrado que el abandono del tabaquismo y la reducción del consumo de alcohol pueden disminuir notablemente las probabilidades de desarrollar diversas formas de esta enfermedad.
La importancia de la prevención y los cambios de hábito
Además de los esfuerzos en salud pública para reducir el consumo de tabaco y alcohol, la OMS enfatiza la importancia de la prevención primaria, que incluye la concientización sobre los riesgos de estos hábitos. En muchos países, los programas de educación sobre los peligros del tabaquismo y el abuso del alcohol ya están dando frutos, con una disminución general de estas prácticas en algunas regiones del mundo.