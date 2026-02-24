 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
AGMER adhirió al paro nacional convocado por CTERA para el 2 de marzo

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se sumará al paro nacional convocado por CTERA el 2 de marzo, en rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa y exigiendo por paritaria docente y financiamiento educativo.

24 de Febrero de 2026
El paro nacional corresponde a la fecha de inicio de clases.
REDACCIÓN ELONCE

Este lunes 2 de marzo, AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) se sumará al paro nacional convocado por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). La resolución fue tomada en el marco de un Congreso Extraordinario realizado este lunes en Paraná.

 

Según comunicaron, su plan de lucha exige la apertura de paritarias nacionales para el sector docente, financiamiento educativo, y la revisión de la denominada Ley de Libertad Educativa, que ha generado rechazo en diversos sectores educativos.

En este sentido, la CTERA había anunciado el viernes pasado el resultado de su Congreso Ordinario y Extraordinario, en el que se aprobó la Memoria y Balance del trabajo gremial realizado durante el año, y se ratificó el rechazo a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública. El Congreso también aprobó el paro nacional docente para el 2 de marzo, dentro de un plan de acción que continuará durante el mes con movilizaciones, caravanas y carpas en todo el país.

Acciones locales y departamentales se suman a la jornada de protesta

Durante la jornada de paro, AGMER llevará adelante también acciones sindicales locales y departamentales en apoyo al paro nacional. Esta medida se suma al plan de lucha de CTERA, que prevé continuar con movilizaciones durante el mes de marzo, para dar visibilidad a los reclamos de la comunidad educativa. Además, se enfatizará en la necesidad de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y en el rechazo al proyecto de la Ley de Libertad Educativa, que según los gremios, afectaría gravemente a la educación pública.

El Congreso Extraordinario de CTERA también resolvió profundizar las acciones contra el ajuste, la reforma laboral y la falta de un acuerdo salarial justo para el sector docente. Se destacó la unidad de las organizaciones sindicales y sociales en la lucha por mejores condiciones de trabajo, un aumento salarial y la defensa de la educación pública.

 

En defensa de la educación pública y el trabajo docente

El plan de lucha también implica un fuerte rechazo a las políticas de ajuste que el Gobierno Nacional intenta implementar, especialmente en el ámbito educativo. La CTERA y AGMER han manifestado su “firme compromiso” con la defensa de la educación pública y la mejora de las condiciones laborales de los docentes. Se ratificó el camino de “unidad, organización y movilización” como respuesta a las políticas de ajuste que afectan tanto a los trabajadores de la educación como a la calidad del sistema educativo.

Agmer CTERA Paro nacional 2 de marzo ley de financiamiento educativo
