Fuerte temporal azotó Ciudad y Gran Buenos Aires: dejó zonas anegadas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron calles inundadas, autos varados y complicaciones en la circulación, con mayor impacto en el sur del conurbano bonaerense.
El fuerte temporal en el AMBA dejó zonas anegadas, vehículos varados y múltiples complicaciones en la circulación durante la madrugada de este martes en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El fenómeno incluyó truenos, relámpagos y lluvias de variada intensidad, con mayor impacto en la zona sur del conurbano.
Las tormentas comenzaron en horas de la madrugada y se extendieron durante varias horas, generando anegamientos en calles y avenidas principales. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cuadras completamente cubiertas por el agua.
Zonas más afectadas
Los partidos de Avellaneda, Lanús y Temperley fueron algunos de los sectores más perjudicados por las precipitaciones. En esas localidades, el agua avanzó sobre veredas y calzadas, obligando a conductores a detener la marcha ante la imposibilidad de circular.
En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Palermo también registraron lluvias persistentes, aunque el mayor impacto se concentró en el conurbano sur.
“Estamos inundados en Lanús Oeste. Ya no se ven las veredas, mi casa es alta y se inundó”, relató una vecina a través de redes sociales, junto a un video grabado en plena tormenta.
Pronóstico y mejoras previstas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes se previó una jornada inestable, con una temperatura mínima de 21 grados en la madrugada y una máxima de 31 grados por la tarde, que descenderá a unos 26 grados hacia la noche.
Para el miércoles se anticipó un cambio en las condiciones: se espera nubosidad variable, sin lluvias y con descenso térmico, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26, con información de Todo Noticias
Según la previsión extendida, el resto de la semana no presentaría nuevas precipitaciones en el AMBA, aunque las temperaturas máximas subirían de manera gradual hasta alcanzar nuevamente los 30 grados hacia el domingo.