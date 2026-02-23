Video: tromba marina sorprendió a los habitantes del sur de Santa Fe

El fenómeno se formó sobre la laguna El Chañar, en Teodelina, y fue registrado por un vecino. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en la región.
Un fenómeno meteorológico poco común alteró la calma del sur de Santa Fe durante la mañana del lunes, cuando una tromba marina apareció de manera repentina sobre la laguna El Chañar, en la localidad de Teodelina. El sorprendente evento fue grabado por un vecino de la zona, quien logró capturar el momento en que el vórtice giratorio se formó sobre la superficie del agua y se disipó rápidamente al tocar tierra. A pesar de su corta duración, el fenómeno causó gran expectación entre los residentes locales, quienes compartieron sus inquietudes a través de redes sociales.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno registrado corresponde a una tromba marina, un tipo de tornado que se desarrolla sobre cuerpos de agua. La principal diferencia entre una tromba marina y un tornado terrestre es que la circulación del aire en una tromba marina se organiza desde la superficie del agua hacia la nube, lo que provoca una intensidad menor en comparación con un tornado. Además, estas trombas son efímeras y suelen perder fuerza rápidamente una vez que alcanzan tierra firme, disolviéndose antes de llegar a generar grandes daños.
🌪️ Impactante tromba marina en el sur de Santa Fe
📹 Vía X @_exnunc pic.twitter.com/2j3tOtkaU6— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 23, 2026
El SMN y los monitoreos meteorológicos
El SMN también alertó sobre la presencia de trombas terrestres, conocidas como "landspouts", en la misma región de Teodelina. A diferencia de las trombas marinas, estos fenómenos no están asociados a supercélulas y no requieren condiciones extremadamente inestables para formarse. Aunque las trombas terrestres no suelen generar el mismo nivel de destrucción que los tornados, su aparición es igualmente preocupante, dado que también son impredecibles y de corta duración.
Además de la tromba marina, el SMN emitió un alerta amarilla por tormentas en la región, debido a la inestabilidad climática provocada por las altas temperaturas y la humedad. Se espera que la alerta persista durante las próximas horas, ya que las condiciones meteorológicas seguirán siendo propensas para la formación de fenómenos similares en otras áreas cercanas a la laguna El Chañar y sus alrededores, publicó Infobae.
¿Qué son las trombas marinas y cómo se forman?
Las trombas marinas, también conocidas como mangas de agua, son un tipo de tormenta que se forma sobre superficies acuáticas, como océanos, lagunas o mares. Estos fenómenos se originan cuando columnas de viento giratorio levantan agua pulverizada en lugar de polvo o escombros, creando un vórtice visible desde la superficie. Según el meteorólogo británico Peter Inness, este proceso es similar a lo que ocurre cuando se destapa un desagüe, con el aire caliente ascendiendo y el frío descendiendo, formando un remolino en el que el viento se intensifica a medida que sube hacia las nubes.
Aunque las trombas marinas son difíciles de detectar por radar debido a su corta duración y tamaño reducido, no son fenómenos infrecuentes. Son más comunes en el hemisferio norte, especialmente durante el final del verano y en otoño, cuando las temperaturas del agua son más altas, lo que proporciona el “combustible” necesario para que se forme el vórtice. Aunque suelen desplazarse a una velocidad de hasta 88 kilómetros por hora, su impacto destructivo puede ser considerable, especialmente cuando alcanzan áreas costeras o superficies de tierra firme.