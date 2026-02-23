Buscan a una joven entrerriana que viajaba a Paysandú: hace casi tres meses no saben de ella

REDACCIÓN ELONCE
La joven, de 27 años, desapareció el 2 de diciembre y se desconoce su paradero. Familiares piden ayuda para encontrarla.
Buscan a joven entrerriana. La Jefatura Departamental Villaguay solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Robas Nacha, una joven de 27 años que desapareció el 2 de diciembre de 2025. Según el informe oficial, la joven se habría dirigido a la ciudad de Paysandú, pero desde ese momento se perdió todo contacto con su familia.
Su hermana fue quien radicó la denuncia en Sección Judiciales, explicando que, aunque la joven es artista callejera y suele ausentarse por períodos, siempre mantenía comunicación frecuente con su familia, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.
Descripción física:
·
Contextura delgada
·
Estatura aproximada de 1,73 metros
·
Cabello castaño oscuro hasta los hombros
·
Tez morocha
·
Varios tatuajes, destacándose dos lunas en su rostro (una en cada pómulo)
·
Tatuajes adicionales en brazos, piernas, cuello y torso
Al momento de su desaparición, Robas Nacha llevaba una mochila grande de color gris oscuro y dos aros de malabares colgados.
Llamar al 101
Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, se solicita comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o al número de emergencias 101.