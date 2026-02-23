Motociclista chocó con un ciervo en la Ruta Provincial 11

Un hombre de 51 años, domiciliado en Valle María, se dirigía su hogar cuando de repente perdió el control de su moto tras intentar esquivar un ciervo que se cruzó sorpresivamente en su camino. Según el informe de la Jefatura Departamental Diamante, el accidente de tránsito ocurrió en la noche del domingo en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del km 32.

El impacto con el ciervo y la caída del motociclista

El motociclista, quien se desplazaba sobre su Yamaha modelo XTZ, no logró esquivar al animal silvestre, lo que provocó que colisionara con el ciervo. A raíz de este impacto, el conductor perdió el control de la moto y cayó al suelo, resultando con lesiones que, afortunadamente, no fueron de gravedad. El ciervo falleció en el lugar a raíz del golpe.

Asistencia médica y trabajo policial

El conductor fue asistido por el personal de Salud y trasladado al hospital local. Según el parte médico proporcionado por el Médico de Policía, las lesiones no serían graves. Además, las autoridades policiales de Comisaría Valle María realizaron las diligencias correspondientes, y confirmaron que el tránsito no se vio afectado por el incidente, ya que el accidente ocurrió en un tramo sin mayores complicaciones viales.