Entre Ríos firmó un acuerdo para integrar la receta electrónica con farmacias privadas

La provincia avanzó en la implementación de la receta electrónica mediante la firma de un convenio de cooperación tecnológica entre el Ministerio de Salud y la empresa Galbop SRL. El acuerdo tiene como objetivo integrar las prescripciones digitales emitidas a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader) con sistemas utilizados por farmacias privadas habilitadas.

La iniciativa permitirá que los establecimientos farmacéuticos puedan acceder de forma segura y validada a las órdenes médicas generadas en hospitales y centros de salud públicos. De este modo, se busca garantizar interoperabilidad entre el subsector estatal y el privado dentro del territorio provincial.

Integración tecnológica

La receta electrónica que se emite en el sistema provincial quedará disponible para su consulta y validación en plataformas de gestión farmacéutica desarrolladas por la firma entrerriana. Según se informó, la integración no implicará erogaciones para el Ministerio de Salud.

Galbop SRL cuenta con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones informáticas para la administración de farmacias. El convenio establece un esquema de cooperación que permite vincular ambos sistemas sin modificar la operatoria habitual de los establecimientos.

Firma por la receta electrónica.

El director general de Recursos Materiales de Hospitales y CAPS, Santiago Romero Ayala, explicó que esta integración posibilita que afiliados a obras sociales puedan retirar medicamentos prescriptos en efectores públicos con los descuentos correspondientes, conforme a su cobertura.

Alcance del convenio

Con esta implementación, la receta electrónica emitida en centros públicos podrá ser dispensada en farmacias privadas habilitadas dentro del ejido provincial. El proceso contempla acceso seguro, validación de datos y trazabilidad de las prescripciones.

Desde el Ministerio señalaron que el acuerdo forma parte del proceso de digitalización que se viene desarrollando en el sistema sanitario entrerriano. La interoperabilidad entre plataformas apunta a facilitar el acceso a medicamentos y optimizar el circuito administrativo vinculado a la dispensa.

La medida se enmarca en la estrategia provincial de modernización tecnológica aplicada al ámbito sanitario y podrá ampliarse mediante futuros convenios orientados a fortalecer herramientas digitales en el sector.