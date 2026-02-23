El Quini 6 volvió a salir en Entre Ríos: las agencias que vendieron las boletas ganadoras

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Siempre Sale

23 de Febrero de 2026
Siete apostadores de Entre Ríos ganaron más de $5 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, tras el sorteo realizado este domingo. Elonce confirmó a través del IAFAS en qué localidades se jugaron las boletas premiadas y cómo quedaron los demás pozos.

 

De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale hubo 72 ganadores en todo el país que acertaron los números 09-25-35-05-18-16 y cada uno cobrará $5.383.948,50.

Siete de esos afortunados son entrerrianos y realizaron sus apuestas en agencias de Victoria, San Salvador, tres en Concordia, Crespo y La Paz.

 

Cómo quedaron los otros pozos

En el Tradicional salieron los números 39-00-45-27-36-05. No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, acumulando para el próximo sorteo $7.734.492.766.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 23-12-11-22-44-37. Tampoco se registraron ganadores y el pozo acumulado asciende a $1.975.040.607.

Por su parte, en la Revancha aparecieron 41-36-28-11-40-16. En esta modalidad hubo un único ganador que acertó los seis números y se llevó $600.000.000. El premio fue para un apostador de la ciudad de Córdoba.

 

Próximo sorteo

En el Pozo Extra se registraron 608 ganadores con seis aciertos, quienes percibirán $254.934,21 cada uno.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo pondrá en juego un total de $11.300 millones, sumando todas las modalidades del Quini 6.

Temas:

Apuestas Concordia Entre Ríos IAFAS Quini 6
