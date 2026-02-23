El Quini 6 volvió a salir en Entre Ríos: las agencias que vendieron las boletas ganadoras

Siete apostadores de Entre Ríos ganaron más de $5 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, tras el sorteo realizado este domingo. Elonce confirmó a través del IAFAS en qué localidades se jugaron las boletas premiadas y cómo quedaron los demás pozos.

De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale hubo 72 ganadores en todo el país que acertaron los números 09-25-35-05-18-16 y cada uno cobrará $5.383.948,50.

Siete de esos afortunados son entrerrianos y realizaron sus apuestas en agencias de Victoria, San Salvador, tres en Concordia, Crespo y La Paz.

Cómo quedaron los otros pozos

En el Tradicional salieron los números 39-00-45-27-36-05. No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante, acumulando para el próximo sorteo $7.734.492.766.

Quini 6

En La Segunda, los números favorecidos fueron 23-12-11-22-44-37. Tampoco se registraron ganadores y el pozo acumulado asciende a $1.975.040.607.

Por su parte, en la Revancha aparecieron 41-36-28-11-40-16. En esta modalidad hubo un único ganador que acertó los seis números y se llevó $600.000.000. El premio fue para un apostador de la ciudad de Córdoba.

Próximo sorteo

En el Pozo Extra se registraron 608 ganadores con seis aciertos, quienes percibirán $254.934,21 cada uno.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo pondrá en juego un total de $11.300 millones, sumando todas las modalidades del Quini 6.