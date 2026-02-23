Convocaron a licitación para privatizar rutas nacionales y ampliar el esquema de peajes

La convocatoria corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones e incluye ocho tramos estratégicos en distintas regiones del país. El esquema prevé concesiones por peaje y forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA.
El Gobierno convocó a una nueva licitación para privatizar rutas nacionales, en el marco del proceso de concesión de la Red Federal de Concesiones. La medida incluye ocho grandes tramos estratégicos y forma parte del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento del sistema vial.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.
La licitación corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y abarca los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
Qué rutas incluye la licitación
Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes consideradas clave para la circulación y el transporte de cargas.
Estos corredores resultan estratégicos para la producción agroindustrial, el comercio regional y la conexión interprovincial. Muchas de estas vías se encuentran actualmente bajo la órbita de Corredores Viales. El esquema prevé concesiones de obra pública por peaje, bajo las cuales las empresas adjudicatarias deberán asumir la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además del cobro de peajes y la prestación de servicios a los usuarios, indicó Clarín.
Objetivos del nuevo modelo
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo sistema apunta a eliminar el déficit operativo, mejorar la infraestructura vial y retirar al Estado nacional de la gestión directa de los corredores.
La iniciativa se apoya en la Ley de Bases y en el decreto que autorizó la privatización de Corredores Viales SA, y es coordinada por el Ministerio de Economía con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Según los considerandos de la resolución, el modelo permitirá también explotaciones complementarias, como servicios logísticos y comerciales, que generen ingresos adicionales más allá del peaje.
Plazos y procedimiento
Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 4 de mayo, mientras que la presentación de ofertas cerrará el 18 de mayo al mediodía, con apertura prevista ese mismo día a las 13, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
La convocatoria será difundida en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, además de contar con publicación internacional en el portal del Banco Mundial, con el objetivo de atraer capital extranjero.
Para evaluar las propuestas se conformó una comisión ad hoc integrada por funcionarios técnicos del área de transporte e infraestructura.