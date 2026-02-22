Triple choque en la Ruta 39 deja varios heridos leves cerca de Basavilbaso

Un triple choque Ruta 39 se registró este 22 de febrero a la altura del puente “Cañada de los Chanchos”, entre Villa Mantero y Basavilbaso, dejando como saldo varios heridos leves. El siniestro ocurrió pasadas las 20:30 horas y todos los involucrados fueron trasladados al hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basavilbaso para recibir atención médica y monitoreo preventivo.

Según las primeras informaciones, un automóvil Fiat Palio Weekend, conducido por un hombre de 85 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, circulaba en sentido Este-Oeste y habría invadido el carril contrario, colisionando con un Peugeot 2008 conducido por una mujer de 44 años, vecina de Herrera, quien transitaba sola y no sufrió lesiones.

Detrás del Palio se desplazaba un Fiat Gran Siena con una pareja oriunda de Basavilbaso, quienes no pudieron evitar el impacto tras la primera colisión, generándose así el triple choque que paralizó momentáneamente el tránsito en el sector.

Atención de los heridos y control del tránsito

En el Fiat Palio viajaban junto al conductor su esposa y un hijo, quienes, junto con los demás involucrados, fueron trasladados al hospital como medida preventiva. Desde el nosocomio confirmaron que las lesiones fueron de carácter leve y que ninguno de los afectados corre peligro.

Debido a la ubicación de los vehículos sobre la calzada, las autoridades policiales asistieron el tránsito mientras se retiraban los automóviles. Personal de Villa Mantero y Herrera colaboró en la regulación del tránsito, evitando mayores inconvenientes para los demás conductores que circulaban por la Ruta 39.

Los Bomberos Voluntarios de Basavilbaso y los equipos de salud del efector público local también intervinieron en el lugar, brindando asistencia inmediata a los ocupantes y verificando que no hubiera riesgo de incendio ni daños mayores en los vehículos involucrados.