Robaron en cuatro casas de barrio privado en Paraná: hubo allanamientos en Córdoba

Robaron en cuatro casas de barrio privado en Paraná y la investigación derivó en allanamientos en Córdoba Capital, donde la Policía de Entre Ríos logró avances clave en el esclarecimiento de los hechos.

Los robos ocurrieron en diciembre de 2025 en el barrio privado Santa Cándida, cuando cuatro familias fueron damnificadas mientras se encontraban ausentes de sus viviendas. Tras las denuncias, se inició una investigación que demandó más de un mes de trabajo intensivo.

La labor estuvo a cargo de las áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Robos y Hurtos) de la Policía de Entre Ríos, que realizaron un minucioso análisis de registros fílmicos, pericias técnicas y tareas de campo que permitieron individualizar a uno de los presuntos autores.

Allanamientos en Córdoba

La causa fue llevada adelante bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación y Litigación, con intervención del Juzgado de Garantías en turno de Paraná y del Juzgado de Control N° 8 de Córdoba, a cargo del juez Romero Carlos María.

En ese marco, una comisión policial se trasladó a Córdoba Capital, donde, con orden judicial, se realizaron dos allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. En los procedimientos colaboró personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba.

Durante los operativos se secuestraron diversos elementos que serán sometidos a peritajes y cotejos con los bienes denunciados como sustraídos. El objetivo es profundizar la vinculación del sospechoso con los hechos investigados y fortalecer el caudal probatorio de la causa.

Sospechoso prófugo y nuevas líneas de investigación

El principal sospechoso, mayor de edad, se encuentra actualmente prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. La investigación continúa con el análisis de nuevas pruebas.

Además, se investiga un vehículo que habría sido utilizado para concretar los robos en el barrio privado Santa Cándida, lo que podría aportar más datos para su localización.

Desde la Policía destacaron la articulación interprovincial como un elemento clave en el avance del caso, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para lograr la detención del acusado.