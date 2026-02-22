 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federación

Incautaron 31 réplicas de armas de fuego en un puesto de control vial de la Autovía Artigas

En un operativo en la Autovía 14, se secuestraron 31 armas marcadoras tipo Airsoft sin la documentación correspondiente, en un vehículo Ford Kuga.

22 de Febrero de 2026
Paso fronterizo con Corrientes.
Paso fronterizo con Corrientes. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

En un operativo en la Autovía 14, se secuestraron 31 armas marcadoras tipo Airsoft sin la documentación correspondiente, en un vehículo Ford Kuga.

31 réplicas de armas de fuego. La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó que, en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, se procedió al secuestro de mercadería transportada en un vehículo marca Ford Kuga.

 

Durante la inspección, las autoridades constataron que el vehículo trasladaba 31 armas marcadoras tipo Airsoft, incluyendo modelos FNX 45 Tactical, FNS-9, Glock 17 y 19, Sand Viper, Pit Viper, M17 y M18 Sig Sauer, además de tres réplicas Sig Sauer MCX Virtus y una LCTZP19.

 

Elementos adicionales incautados

El operativo también incluyó el secuestro de 43 cargadores, una batería y un cargador de balines, todos elementos vinculados al transporte de las armas. La causa fue caratulada como infracción al Código Aduanero, Ley 22.415, ya que la mercadería no contaba con la documentación necesaria para su ingreso y traslado.

La inspección y el procedimiento forman parte de los controles habituales de seguridad vial y aduanera en la Autovía 14, que buscan prevenir el transporte irregular de armas, réplicas y otros elementos que podrían infringir la legislación vigente.

Temas:

réplicas de armas de fuego incautación de armas airsoft Paso Cerrito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso