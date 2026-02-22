Plan para matar a un juez y a un fiscal: afirman que el acusado habría pagado 40 mil dólares

Plan para matar a un juez y a un fiscal.

Plan para matar a juez y a fiscal: habría pagado 40 mil dólares. En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal, logró desbaratar un plan de sicariato, orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

El Gobernador Rogelio Frigerio, manifestó su respaldo absoluto al trabajo realizado y afirmó: "En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito".

Leonardo Airaldi.

Según la investigación, un interno delató a Leonardo Airaldi, un presunto narco detenido en Entre Ríos, que habría orquestado un plan para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal José Ignacio Candioti.

El acusado del plan, quien fue detenido en 2022 en Rosario con drogas, armas y varios teléfonos celulares, habría intentado contratar a un sicario de Uruguay para concretar los ataques. El presunto pago ascendería a 40 mil dólares y el plan contemplaba ejecutar a los funcionarios cuando visitaran el país vecino durante supuestas vacaciones.

El procedimiento, ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.

El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para este próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía "vengarse" de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía.

La maniobra fue desbaratada gracias al testimonio de un compañero de celda, quien alertó a la Justicia sobre las intenciones del acusado.

Palabras del Gobernador Frigerio

Tras lo sucedido, el gobernador Rogelio Frigerio expresó a través de sus redes sociales su repudio y destacó que la maniobra "fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal".

En ese sentido, el mandatario calificó el hecho como "un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho", y remarcó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos.

"Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito", concluyó el gobernador.