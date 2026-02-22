 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Servicio de Meteorológico Nacional

Domingo con temperatura agradable y algo nublado: el pronóstico para el inicio de la semana

Tras una semana de registros variables y mucha humedad, el Servicio de Meteorológico Nacional anticipa que las temperaturas para este domingo se presentan agradables y la máxima pronosticada es de 30 grados. El pronóstico del tiempo para el inicio de la semana.

22 de Febrero de 2026
Domingo con temperatura agradable y algo nublado.
Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Domingo con temperatura agradable y algo nublado: el pronóstico. El Servicio de Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo cálido y con un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día en la provincia, mientras que por la madrugada del lunes se registran probabilidades de precipitaciones.

El día arrancó con una mínima de 19°C y está previsto que el termómetro alcance los 30°C durante la tarde, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN). Los vientos, del noreste especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 km/h.

 

Cómo estará el domingo

 

Mañana: El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 24°C y vientos del noreste a 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

 

Tarde: con cielo parcialmente nublado, la máxima del día llegará a 30°C. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

 

Noche: con cielo mayormente nublado, la temperatura descenderá a 26°C, y los vientos del noreste tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de precipitación.

 

Pronóstico extendido

 

El lunes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 31°. Estará nublado la mayor parte del día. Con probabilidades de precipitaciones y tormentas ailsadas durante todo el día.

 

El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 31°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin probabilidad de precipitaciones.

