La fiscalía de Colón investiga posible uso indebido de un vehículo oficial por parte de Walser en Brasil

La Unidad Fiscal Nº 2 de Colón informó la apertura de una causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria en relación con el accidente ocurrido en Brasil que involucró al intendente de Colón, José Luis Walser.

La medida se adoptó tras una denuncia presentada por concejales de la ciudad, en la que se señala el presunto uso indebido de un vehículo oficial de propiedad municipal para un viaje al exterior realizado por el jefe comunal y su esposa, Gimena Bordet. Además, se investigan posibles maniobras de encubrimiento atribuidas al funcionario que se encontraba a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos, Mariano Bravo.

La denuncia había sido radicada inicialmente ante la Sub-Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Paraná, que posteriormente remitió las actuaciones a la fiscalía con competencia en Colón.

Qué investiga la fiscalía

El pasado 9 de febrero se dispuso formalmente la investigación y se ordenó una serie de medidas probatorias. Entre ellas, se busca reunir:

- Documentación administrativa municipal vinculada al uso del vehículo.

- Informes de organismos nacionales, provinciales e internacionales.

- Antecedentes registrales del rodado involucrado.

- Constancias relacionadas con el siniestro ocurrido en territorio brasileño.

La causa apunta a esclarecer si existió un uso irregular de bienes públicos y si se incurrió en conductas que pudieran configurar delitos contra la administración pública.

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa preliminar y la fiscalía continúa recopilando documentación para determinar responsabilidades.

El accidente

Según se informó, el jefe comunal había participado el 17 de octubre de una reunión del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, realizada en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. En ese encuentro mantuvo un diálogo con el prefecto de la ciudad brasileña de Barra do Quaraí, Jaber Maher, quien lo invitó a participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, prevista para el 10 de diciembre en Porto Alegre.

A partir de esa invitación, Walser organizó un viaje oficial para asistir al acto institucional y, debido a la distancia, decidió sumar unos días de descanso familiar en la ciudad de Torres. De acuerdo a lo detallado, el intendente y su familia ingresaron a Brasil el 9 de diciembre por el Paso de los Libres, donde realizaron los trámites migratorios correspondientes.

Durante el trayecto final hacia Torres, y como consecuencia de intensas lluvias en la zona, el vehículo oficial Mitsubishi de siete asientos que conducía el intendente registró un despiste al atravesar un espejo de agua. La camioneta volcó por un barranco que bordea la ruta, a la altura aproximada del kilómetro 12 norte. Todos los ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad.

El accidente provocó lesiones en todos los integrantes de la familia. Las heridas de mayor gravedad las sufrieron la esposa del intendente, Gimena, y una de sus hijas menores. La niña presentó una fractura de cadera, mientras que la mujer sufrió perforación pulmonar, fractura de clavícula, aplastamiento de pelvis y sangrado renal, lo que motivó una intervención quirúrgica de urgencia en la ciudad de Torres.

Posteriormente, Gimena fue trasladada esa misma noche al Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, dentro del sistema público de salud de Brasil, donde permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro estable y complejo. Tras dos semanas con asistencia respiratoria, fue sometida a una traqueotomía como parte de su proceso de recuperación.

En cuanto a la hija menor, el intendente costeó su traslado en ambulancia desde Torres hasta Uruguaiana, acompañada por una tía, donde se concretó el traspaso a otra unidad sanitaria con intervención de autoridades consulares. La empresa privada que realizó el servicio no cobró el traslado. El resto de los hijos regresó a la ciudad de Colón en el vehículo de un familiar.