Pese a los esfuerzos, Patronato perdió 2-1 ante Gimnasia y Tiro en su debut en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
A pesar de la euforia por volver a jugar en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato no pudo hacerse fuerte de local y cayó 2 a 1. Lautaro Gordillo y Jonás Aguirre anotaron los goles de los salteños. Franco Soldano había empatado transitoriamente.
Gimnasia y Tiro se hizo fuerte en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y amargó el debut en Paraná de Patronato. Por la segunda fecha de la Primera Nacional, lo derrotó 2 a 1.
Fue con goles de Lautaro Gordillo, en la primera mitad, y de Jonás Aguirre, ya casi en el transcurso del cierre del complemento. Franco Soldano se encargó del empate transitorio.
El próximo encuentro de Patronato será frente a Atlanta en condición de visitante, donde buscará volver a sumar puntos para soñar con pelear por el ascenso.
Seguí las incidencias del partido
Durante los primeros 10 minutos del partido, Patronato no pudo lograr romper el cero. De todas formas, se mostró activo en la presión en tres cuartos de cancha y fue el que más intentó, como lo fue con el remate de Barinaga desde afuera del área, que controló sin problemas el arquero Papaleo.
A los 16 minutos del juego, llegó la primera aproximación de la visita. Un pelotazo largo de Walter Montoya, exjugador de Rosario Central, le permitió al delantero centro quedar mano a mano con un defensor. Afortunadamente, ganó el duelo el equipo paranaense y se desactivó la alerta.
Desde los 20 minutos en adelante, Patronato se adueñó de la pelota y generó peligro de la mano de Valentín Pereyra, por partida doble. Primero fue a través de un centro de Maximiliano Rueda desde la derecha, donde el hábil joven le pegó de primera y su disparo pasó al lado del palo izquierdo. Luego recibió dentro del área, pero el achique del guardameta evitó el primer tanto del juego.
El Lobo Salteño consiguió la ventaja en el marcador en un gran contragolpe desde el lado izquierdo. Un gran centro de Nicolás Rinaldi permitió un gran cabezazo de Lautaro Gordillo, que dejó sin respuestas a Alan Sosa.
A los 35 minutos, la visita se perdió el segundo partido. Un centro venenoso al segundo palo fue rozado por futbolistas de Gimnasia y Tiro, que no pudieron rematar con seguridad. Por ahora, sigue 1-0 abajo el Rojinegro.
La más clara de Patronato fue a los 44 minutos del primer tiempo, donde Juan Barinaga se hizo cargo de un tiro libre desde el eje de cancha y su remate se fue apenas desviado del arco.
Para el complemento, Valentín Pereyra y Juan Barinaga dejaron la cancha para los ingresos de Renzo Reynaga y de Brian Rivero.
Salvador fue Moreyra tras un despeje al medio de otro de sus compañeros en la zaga central, que le dejó servido el remate y el gol a Gordillo. Afortunadamente, el defensor logró detener el remate con su pierna y luego la pelota la agarró Alan Sosa.
En 18 minutos del complemento, el equipo de Forestello no encuentra la fluidez que tuvo durante algunos tramos del primer tiempo y hasta ahora sigue en desventaja en el marcador.
Tras una gran jugada colectiva distribuyendo de lado a lado, Franco Soldano empujó la pelota en el área chica y estableció el 1 a 1 en el partido.
Sin embargo, a los dos minutos del gol de Patronato, el equipo salió mal del fondo y un centro a la medialuna del área terminó en el 2-1 de Gimnasia y Tiro. Jonás Aguirre, con pasado en Rosario Central, el autor del tanto.
A los 36 minutos del partido, Fabricio Rojas, uno de los más escurridizos de la visita, se perdió el tercero tras un tiro de esquina. Su cabezazo pasó a centímetros del primer palo.
Rivero tuvo la chance más clara del empate a los 45 minutos, pero Papaleo atrapó el balón cuando parecía que se venía el empate.
Finalmente, pese a los esfuerzos, Patronato no consiguió volver a foja cero el encuentro y perdió 2-1 en su debut en el Presbítero Bartolomé Grella, por la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano. DT: Rubén Darío Forestello.
Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Ivo Cháves, Manuel Guanini, Manuel Soto, Lautaro Montoya; Jonás Aguirre, Walter Montoya, Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín. DT: Fernando Quiroz.