"Tenemos mucho por trabajar" aseguró Forestello tras la derrota de Patronato

Rubén Darío Forestello no ocultó su preocupación luego de la derrota de Club Atlético Patronato por 2-1 frente a Gimnasia y Tiro, en el marco de la segunda fecha de la Primera Nacional. El entrenador del conjunto paranaense lamentó el traspié en condición de local y reconoció que el equipo dejó pasar una buena oportunidad de arrancar con el pie derecho ante su gente.

“Estamos con la tristeza de haber perdido de local, hemos perdido la posibilidad de tener un buen arranque en casa. Seguramente tenemos muchas cosas por corregir”, sostuvo el DT en el inicio de su análisis, dejando en claro que el resultado golpeó anímicamente al plantel.

El técnico rojinegro explicó que, en los momentos en que Patronato logró adueñarse del trámite, sufrió los golpes más duros. “Cuando tuvimos la posibilidad de tener el control del partido, nos golpearon. Las dos veces nos dolió. Hemos ido en búsqueda de poder empatar siempre de atrás, pero no lo hemos dejado claro. Tenemos mucho por trabajar”, señaló.

Cambios tácticos y búsqueda de profundidad

Durante el segundo tiempo, Forestello modificó el esquema, una decisión que justificó como una necesidad urgente. “Lo hice por urgencia y necesidad”, afirmó. El entrenador intentó darle mayor compañía a Franco Soldano en el área y generar más peso ofensivo.

“Teníamos que buscar un poco más de profundidad y acompañar un poquito más a Franco (Soldano) en lo que tiene que ver con respecto al área. Lo intentamos de una manera primero. Arrancamos bien el segundo tiempo y después nos fuimos apagando. Volvimos a meter algunas alternativas para poder empatarlo, lo logramos, pero tuvimos un desacierto en un rechazo, nos desdoblaron por el costado y nos convirtieron. Nos fuimos apagando, si bien tuvimos la posibilidad de Rivero con una pelota que le pone Cortés a la cabeza, pero no estuvimos claros para definir en el partido”, explicó con autocrítica.

Patronato cayó frente a Gimnasia y Tiro. Foto: Elonce.

En relación a las salidas de Valentín Pereyra y Juan Barinaga tras el entretiempo, el DT detalló los fundamentos tácticos. “La realidad es que (Brandon) Cortés juega bien adentro y la idea era visualizar y profundizar por el sector derecho sabiendo que Lautaro y Aguirre no estaban controlando ese sector. Lo que queríamos era dividirlos y dejar a (Alejo) Miró arriba para poder jugar mano a mano a sus espaldas. Al principio lo hicimos bien, pero después no lo hemos resuelto”.

Reconocimiento al rival y mirada al futuro

Forestello también destacó el trabajo del rival, que logró sostener una base consolidada desde su ascenso desde el Federal A. “Son la mayoría de los jugadores que vienen trabajando desde hace cuatro años y medio en el club”, valoró, reconociendo la continuidad y el conocimiento mutuo dentro del plantel salteño.

Pese al resultado adverso, el entrenador dejó un mensaje puertas adentro: “El resultado no le gusta a nadie y hay unas cosas que puertas adentro vamos a mejorar. Hay un buen grupo que trabaja con responsabilidad y los grandes que han llegado lo hacen de una forma profesional”.

De cara a la próxima fecha, Patronato deberá visitar a Atlanta el lunes 3 de marzo. “Prepararemos la cabecita para jugar contra Atlanta, que no es fácil, pero como todos los equipos de esta categoría son así. Esperemos hacer un gran partido el lunes allá”, concluyó Forestello, enfocado en revertir la imagen y sumar fuera de casa.